Энергетические и газоперекачивающие установки производства «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель» суммарно отработали свыше 50 миллионов часов на объектах топливно-энергетического комплекса в России и за рубежом. С 1992 года предприятия выпустили более 1300 единиц оборудования.

Предприятия Объединённой двигателестроительной корпорации (Ростех) преодолели очередной рубеж в эксплуатации газотурбинной техники для энергетики. Агрегаты, выпущенные «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель», достигли общей наработки более 50 миллионов часов на предприятиях ТЭК. С 1992 года изготовлено свыше 1300 машин разных типов.

Изображение: rostec.ru (обработано Qwen)

Наработанные компетенции и проверенные конструкторские решения позволяют ОДК удерживать ОДК лидерство в проектировании, производстве и обслуживании промышленных ГТД. В настоящее время на объектах эксплуатируется 472 энергетических агрегата общей мощностью 3635,5 МВт и 862 газоперекачивающих установки суммарной мощностью 13 926 МВт. Техника востребована в разных климатических зонах — от Ямала до Турции, от Сахалина до Беларуси. Оборудование задействовано в крупных проектах, включая «Силу Сибири» и «Энергию Пармы».

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Гендиректор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев подчеркнул: 50 миллионов часов — реальное подтверждение надёжности продукции и квалификации коллектива. Он добавил, что все двигатели на 100% изготовлены из российских комлпектующих.

Ассортимент агрегатов охватывает мощности от 2,5 до 25 МВт и включает машины для механического привода и генерации электроэнергии. Они функционируют на природном и попутном газе, в простом и когенерационном циклах, поставляются в блочном, модульном или комбинированном исполнении. На базе газогенератора Д-30 созданы системы мощностью от 2,5 до 6 МВт. Газогенератор ПС-90А лёг в основу моделей на 10, 12, 16 и 25 МВт для магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

Для выполнения требований по экологии разработаны модификации с малоэмиссионными камерами сгорания. Это ГТУ-16ПМ и ГТУ-25ПМ с КПД 35,6% и 37,8% соответственно. Характеристики надёжности также выглядят достойно. Назначенный ресурс составляет 150 тыс. часов, межремонтный интервал — 25–30 тысяч часов. Система сервиса обеспечивает низкую стоимость владения, а оплата производится за фактически отработанное время.