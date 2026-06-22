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Главный конструктор ЛМС-901 «Байкал» объяснил востребованность самолёта в северных регионах России
По его словам, каждый тип техники эффективен в своей сфере, и при наличии аэродромов самолёт значительно выгоднее.
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Новый лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» сохраняет свою актуальность для транспортных операций в северных районах страны. Как пояснил главный конструктор КБ-602 Дмитрий Дьяконов, вертолёты при наличии развитой аэродромной сети не могут обеспечить сопоставимую экономическую эффективность.

Изображение: ChatGPT

Конструктор подчеркнул, что самолёт и вертолёт решают разные задачи, и их функционал не является взаимозаменяемым. Даже глубоко модернизированный Ми-8, обладая значительной грузоподъёмностью, не способен преодолевать расстояния порядка 1000 километров с полной загрузкой. При установке дополнительных топливных баков дальность полёта возрастает до 700–1200 километров, однако полезная нагрузка при этом существенно снижается.

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По словам Дьяконова, выбор между типами воздушных судов определяется наличием инфраструктуры. Эксплуатация самолёта требует подготовленных аэродромов, но при их наличии авиаперевозки становятся несопоставимо выгоднее по сравнению с вертолётными. В случае отсутствия аэродромной сети единственным экономически оправданным решением остаётся использование вертолётов, поскольку строительство и содержание аэродромов может оказаться дороже самих перевозок.

Ранее, летом 2025 года, тогдашний руководитель Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин сообщал, что стартовая цена «Байкала» составит не менее 220 миллионов рублей. При этом стоимость самолёта неоднократно корректировалась на разных этапах разработки и подготовки к серийному производству.

#ростех #гражданская авиация #объединённая авиастроительная корпорация #узга #уральский завод гражданской авиации #лмс-901 #лмс-901 байкал
Источник: www1.ru
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