Завод должен создать 14 500 рабочих мест за десять лет. На нём будут выпускать пассажирские самолёты Z4, которые, по заявлению компании, потребляют на 50% меньше топлива, чем традиционные лайнеры.

Авиационный стартап JetZero приступил к строительству первого завода в Северной Каролине. Предприятие площадью около 743 тысяч квадратных метров разместится в Гринсборо. Здесь будут выпускать пассажирские самолёты Z4 с интегральной аэродинамической схемой. Вместо традиционной трубы с крыльями у Z4 фюзеляж и крыло образуют единую конструкцию. Самолёт рассчитан на 250 пассажиров и дальность до 9260 километров. По заявлению компании, такая концепция снижает расход топлива на 50% по сравнению с современными аналогами.

Концепт Z4. Изображение: interestingengineering.com

Проект оценивается в $4,7 млрд инвестиций. Власти штата назвали это крупнейшим пакетом экономических стимулов, когда-либо предоставленных стартапу. Ожидается, что завод создаст 14 500 рабочих мест в течение десяти лет.

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Губернатор Северной Каролины Джош Стейн назвал проект крупной экономической победой для штата. Для JetZero же это ставка на то, что радикально новый дизайн самолёта сможет выйти за рамки прототипов и дойти до серийного производства.

Изображение: jetzero.aero

Строительство завода отличается от традиционного подхода. JetZero использует цифровые платформы Siemens и Deloitte для создания виртуальной модели предприятия ещё до того, как оборудование будет установлено. Инженеры могут заранее смоделировать сборочные линии, проверить рабочие процессы и выявить узкие места. Такой подход (цифровые двойники и ИИ) позволяет сократить сроки разработки и быстрее адаптировать завод к росту производства. Крупные авиастроители уже активно внедряют подобные технологии для контроля издержек и ускорения выпуска.

Однако JetZero смотрит не только на гражданскую авиацию. Компания разрабатывает военные версии своей платформы — самолёты-заправщики и транспортники. Благодаря высокой эффективности, такие машины смогут нести больше груза или летать дальше, чем существующие аналоги. Военные контракты могут стать важным источником дохода, пока Z4 проходит сертификацию для коммерческих перевозок.