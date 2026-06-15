Федеральная грузовая компания приступила к тестовой эксплуатации инновационного полувагона модели 12‑5992 «БАМ. Объём кузова — 166 кубометров. Поезд из 45 таких вагонов перевозит 6795 тонн.

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») совместно с Федеральной грузовой компанией (ФГК) начал испытания нового восьмиосного полувагона модели 12‑5992, получившего имя «БАМ». Разработкой занималось Уральское конструкторское бюро вагоностроения (УКБВ). Сейчас машина проходит тестовую эксплуатацию на реальных маршрутах.

Изображение: Flux

Грузоподъёмность «БАМа» достигает 151 тонну, объём — 166 кубометров. За счёт этого, поезд из 45 таких вагонов способен перевозить 6795 тонн груза за рейс. Это на 27,6% больше по сравнению с составом из обычных полувагонов. Такая прибавка серьёзное преимущество для насыщенных направлений.

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Ключевая конструктивная особенность новой модели — полужёсткое сцепление. Оно позволяет формировать составы с гораздо большей массой, чем раньше и при этом не требует перестройки ремонтных мощностей. Вагоны «БАМ» можно обслуживать и ремонтировать на той же инфраструктуре, что и обычные вагоны, без дополнительных капитальных вложений в депо. Заместитель гендиректора УВЗ по гражданской продукции Андрей Абакумов подчеркнул, что это было одним из главных требований при проектировании.

Первые рейсы уже состоялись. В ходе тестовой эксплуатации полувагоны «БАМ» перевезли техническую соль для нефтяников по маршруту Пермский край — Удмуртия, а также щебень для национального проекта «Инфраструктура для жизни» на линии Урал — Поволжье. Генеральный директор ФГК Дмитрий Мурев отметил, что новая разработка в перспективе поможет РЖД решать комплексную задачу по наращиванию провозной способности на лимитирующих направлениях, в первую очередь на Восточном полигоне.

Испытания продолжаются. Если они подтвердят заявленные характеристики, полувагон «БАМ» может стать одним из основных инструментов для повышения эффективности грузовых перевозок на наиболее загруженных железнодорожных линиях страны.