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Экономист Михаил Хазин считает причиной задержек с выпуском МС-21 финансовые механизмы
Проблемы с серийным выпуском российского среднемагистрального самолёта МС-21 связаны помимо всего прочего с различиями в механизмах распределения бюджетных средств между гражданскими и оборонными проектами. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.
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Известный экономист Михаил Хазин высказал свою версию того, почему серийный выпуск российского среднемагистрального лайнера МС-21 до сих пор не налажен. По его словам, затягивание проекта объясняется не только внешними факторами (санкциями и вынужденным импортозамещением), но и сугубо внутренними финансовыми механизмами.

Хазин подчеркнул: способы выделения и распределения бюджетных денег для гражданских и оборонных отраслей кардинально различаются. Именно в этой разнице, по мнению экономиста, кроется одна из ключевых причин, мешающих довести самолёт до серии.

Изображение: uacrussia.ru

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Напомним, разработка МС-21 началась ещё в 2002 году. Первый концепт лайнера был представлен в 2007-м. Речь идёт об импортозамещённой версии МС-21-310 — машине, которая должна стать основой для российской гражданской авиации на ближайшие десятилетия. По последним официальным заявлениям, старт серийного производства запланирован на 2027 год. Однако до сих пор самолёт продолжает проходить сертификационные испытания — финальный этап перед допуском к регулярным пассажирским перевозкам.

Комментарий Хазина обращает внимание на системную проблему: механизмы финансирования, эффективно работающие в оборонной сфере, не всегда применимы к гражданским проектам с длинным инвестиционным циклом и иными требованиями к рентабельности. По мнению экономиста, без корректировки этих механизмов запуск серии может снова столкнуться с неожиданными административными и финансовыми барьерами, даже после решения всех технических вопросов импортозамещения.

#ростех #мс-21 #мнение #оак #объединённая авиастроительная корпорация #яковлев #иркутский авиационный завод #мс-21-310 #михаил хазин
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