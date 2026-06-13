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Алюминиевые дома Фуллера чуть не заполонили Америку после Второй мировой
После войны архитектор Ричард Бакминстер Фуллер предложил решить жилищный кризис с помощью круглых домов Dymaxion, подвешенных к центральной мачте. Трёхтонная конструкция из алюминия с вращающимися полками и ванной из формованного пластика весила как пикап, стоила 6500 долларов и должна была выпускаться на авиационных заводах по 185 тысяч штук в год.
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В пригороде Детройта, в огромном музее Генри Форда, хранится конструкция, похожая на гибрид монгольской юрты и летающей тарелки. Снаружи — сверкающий алюминий, внутри — мебель в стиле середины XX века, хромированный камин и функциональная кухонная зона. Это дом Dymaxion, который когда-то предполагался в качестве решения жилищного кризиса в США, предлагая молодым семьям две спальни, два санузла и полный набор современных удобств за 6500 долларов.

Изображение: popsci.com

Идея принадлежала архитектору Ричарду Бакминстеру Фуллеру, который придумал её ещё в 1920-х годах, но реализовать удалось только после Второй мировой войны. В 1946 году президент Гарри Трумэн заявил, что страна столкнулась с острейшей нехваткой жилья — тысячи ветеранов не могли найти квартиру для семей. При этом авиационные заводы, нарастившие мощности для войны, остались без заказов и обладали избытком алюминия.

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Фуллер заключил соглашение с Beech Aircraft Corp. в Уичито (Канзас). План состоял в том, чтобы выпускать по 200 домов в день, а затем лицензировать производство и выйти на 185 тысяч штук в год. Дом весом всего три тонны (как полноразмерный пикап) можно было отправить в любую точку Америки за 100 долларов. Конструкция подвешивалась к центральной мачте, как подвесной мост, что позволяло использовать намного меньше материалов. Внутри — вращающиеся полки, ванная из литого пластика, эффективная вентиляция. Фуллер называл это принципом «делать больше с меньшим».

Однако проект так и не взлетел. Переоснащение завода под массовый выпуск обошлось бы более чем в 10 миллионов долларов. Сам Фуллер, будучи изобретателем, а не бизнесменом, рассорился с инвесторами. В итоге построили всего два прототипа. Один приобрёл нефтяник Уильям Грэм и встроил в свой загородный дом. После его смерти в 1981 году строение пришло в запустение. Позже семья Грэма передала остатки обоих прототипов музею Генри Форда, где из них собрали единственный сохранившийся экземпляр.

Сегодня, когда США снова переживают жилищный кризис, главный куратор музея Марк Гройтер отмечает: ценна не столько сама конструкция, сколько подход Фуллера. Он одним из первых заговорил о системном мышлении — о балансе между потребностями человечества в жилье, еде и ресурсах. «Это может быть неправильный ответ, — говорит Гройтер, — но это всё ещё правильный вопрос».

#сша #америка #вторая мировая война #дома #дешевое жилье #жилищный кризис #кризис жилья
Источник: popsci.com
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