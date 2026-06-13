Лайнер перепрофилируют под грузовые перевозки, что потребует изменений в конструкции (грузовой люк, усиленный пол, новую центровку) и повторной сертификации. Причины — экономическая неконкурентоспособность по сравнению с Ил-114-300.

Региональный самолёт ТВРС-44 «Ладога» исключён из списка пассажирских авиаперевозок. Такое заявление сделал Виктор Мартынов, возглавляющий компанию Premier Aero. По его словам, проект переориентирован на грузовую версию, и это решение окончательное.

Изображение: ChatGPT

Мартынов пояснил, что полной остановки разработки не произойдёт — от пассажирского лайнера не отказываются полностью, а переформатируют под иные задачи. Планер и двигатели остаются прежними. Однако в конструкцию всё равно придётся внести серьёзные правки. Потребуется переработать компоновку грузового отсека, установить усиленный пол, смонтировать погрузочный люк, а также перенастроить центровку машины.

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Все эти доработки, в свою очередь, повлекут за собой новую программу сертификационных испытаний. В итоге «Ладога» в своём первоначальном виде как продукт для рынка гражданских пассажирских перевозок перестаёт существовать. Мартынов подчеркнул, что из актуальной авиационной повестки серийная пассажирская версия полностью выходит.

Причина такого поворота — жёсткая конкуренция внутри российского авиапрома. Как объяснил Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт», «Ладога» в итоге уступила место другому отечественному самолёту — Ил-114-300. Решающим фактором стала экономика: проект показал меньшую эффективность по сравнению с конкурентом. Таким образом, нишу региональных грузовых перевозок попробуют закрыть переделанной «Ладогой», но возить людей на этом лайнере больше не планируется.