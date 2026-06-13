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В ЦАГИ проектируют необычный самолёт-триплан с замкнутым аэродинамическим контуром
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского представили проект перспективного грузового самолёта, выполненного по схеме триплан с замкнутым аэродинамическим контуром. Разработка ориентирована на околозвуковые скорости и призвана повысить надёжность полётов, облегчить конструкцию и улучшить поведение машины на взлёте и посадке.
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В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) предложили концепцию необычного транспортного самолёта, рассчитанного на околозвуковые скорости. Главная изюминка — так называемая замкнутая аэродинамическая схема, превращающая планер в единую силовую конструкцию.

Изображение: ChatGPT (на основании эскиза разработки)

Что это означает на практике. Концы крыла соединяются с хвостовым оперением не напрямую, а через два вертикальных внешних киля. В результате образуется жёсткий треугольный контур, работающий как ферма. Такое решение, по замыслу разработчиков, должно уменьшить массу самолёта и повысить его прочность.

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На этих самых килях разместят подвижные аэродинамические поверхности необычного назначения. Они не только заменят традиционные рули направления и элероны, но и возьмут на себя функцию воздушных тормозов. Более того, с их помощью можно будет перераспределять аэродинамические нагрузки вдоль всего размаха крыла — задача, которую обычные схемы решают с трудом.

Ещё одно важное преимущество — резервирование. Если один из органов управления по какой-то причине перестанет работать, его функции автоматически перейдут к другим поверхностям. В ЦАГИ подчёркивают, что это напрямую повышает безопасность полётов.

Дополнительным бонусом названо улучшение взлётно-посадочных качеств. Новая схема позволяет сохранить высокую несущую способность даже при вынужденно ограниченном размахе крыла — что особенно актуально для транспортных самолётов, работающих с аэродромов среднего класса. В итоге специалисты института рассчитывают создать более экономичную, надёжную и безопасную машину, которая сочетает необычную внешнюю геометрию с реальными практическими выгодами.

#самолёт #перспективные разработки #перспективные технологии #исследования и разработки #цаги #триплан
Источник: www1.ru
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