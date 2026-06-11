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ТМХ завершил испытания ДП2Д — 30 новых дизель-поездов отправят на неэлектрифицированные маршруты
Трансмашхолдинг успешно завершил приёмочные испытания дизель-поезда ДП2Д, собранного на базе тепловоза ТЭП70БС и вагонов ЭП2ДМ. Комиссия присвоила составу литеру О1 и определила установочную серию из 30 машин, которые будут работать на линиях без контактной сети с переменным пассажиропотоком.
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В России завершилась сертификация нового дизель-поезда ДП2Д, спроектированного инженерами Трансмашхолдинга. Специальная комиссия после анализа итогов предварительных и финальных тестов признала конструкцию полностью соответствующей нормативам. Составу присвоили литер «О1» — этот индекс подтверждает, что документация и технические решения готовы к запуску производственной линии. Следующим шагом станет выпуск установочной партии из 30 поездов.

Изображение: tmholding.ru

Эта машина ориентирована на региональные перевозки там, где нет контактной сети, а пассажиропоток резко меняется в зависимости от сезона или часа суток. Конструкторы выбрали модульную архитектуру: в основе лежит магистральный тепловоз ТЭП70БС, к которому стыкуют от двух до шести пассажирских секций, унифицированных с электропоездами серии ЭП2ДМ. В зависимости от числа прицепленных вагонов дизель-поезд берёт на борт от 172 до 636 человек. Паспортная скорость — 120 км/ч, заявленный ресурс — 32 года эксплуатации.

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Чтобы тепловоз и вагоны работали как единое целое, в обе части внесли изменения. Локомотив оборудовали новыми межвагонными магистралями, по которым идут сигналы управления и данные диагностики. На рабочем месте машиниста установили мониторы: на них выводится техническое состояние состава и изображение с наружных камер видеонаблюдения. Также у машиниста появилась возможность дистанционно открывать и закрывать боковые двери вагонов, а также транслировать объявления через салонную систему оповещения.

Разработчики не обошли вниманием и удобство пассажиров. В салоне смонтированы анатомические кресла, каждое из которых оснащено портами USB как Type-A, так и Type-C для зарядки телефонов и планшетов. Климатическая система поддерживает комфортную температуру и дополнительно обеззараживает воздух. На жидкокристаллических экранах в реальном времени отображается информация о маршруте следования. В нескольких секциях предусмотрены специальные стойки-фиксаторы для перевозки велосипедов.

#локомотив #трансмашхолдинг #тмх #дизель-поезд #дп2д #тэп70бс #эп2дм
Источник: tmholding.ru
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