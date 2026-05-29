Предприятия Ростеха завершили комплексную проверку силовой установки ПД-8 для «Суперджета». Изделие успешно выдержало требования отечественного сертификационного базиса, считающегося одним из самых строгих в мире.

Специалисты ОДК (Ростех) успешно подтвердили соответствие авиадвигателя ПД-8 положениям российского сертификационной базы, которая предъявляет повышенные требования к безопасности ЛА. Эти нормы гармонизированы с актуальными мировыми стандартами.

Для проведения оценочных мероприятий предприятия изготовили примерно два с половиной десятка комплектов ГТД. В натурных испытаниях участвовало 78 разных вариантов компоновки двигателя — это показатель, более чем в два раза превосходящий общепринятую международную практику.

Изображение: Nano Banana

реклама

Упоминавшийся сертификационный базис регламентирует параметры эксплуатационной пригодности летательных аппаратов и воздействия на окружающую среду. На его основе выносится решение о выдаче документа, разрешающего серийное производство. В перечень обязательных требований входят конструкторские материалы, инженерные выкладки, а также результаты проверок на земле и в воздухе.

Программа подтверждения соответствия ПД-8 построена в соответствии с современными стандартами в области лётной годности. В неё дополнительно включены пункты об устойчивости силовой установки к попаданию мелкокристаллических ледяных частиц и к электромагнитным разрядам (молниям). Это гарантирует сохранение работоспособности мотора при любых внештатных ситуациях.

Руководитель рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов пояснил, что российские требования к запасу прочности предполагают консервативный подход: в первую очередь учитываются данные реальных экспериментов, а не расчёты на цифровых моделях. Для проверки было выпущено 25 комплектов газогенератора, которые монтировались в разные версии сборки. Все регламентные процедуры выполнены в оговоренные сроки, и теперь остаётся дождаться официального заключения о выдаче документа, разрешающего эксплуатацию.

Именно большое количество оценочных критериев отечественного стандарта потребовало использовать 78 экземпляров двигателя в различных конфигурациях. По завершении каждого этапа изделие полностью разбиралось для выявления возможных дефектов, после чего собиралось заново и направлялось на следующие проверки. Параллельно при создании ПД-8 инженеры активно внедряли методы цифрового моделирования: это помогало проводить виртуальные прогоны как узлов, так и всего агрегата в сборе.