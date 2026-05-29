Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Российский двигатель ПД-8 подтвердил соответствие национальным нормам лётной годности
Предприятия Ростеха завершили комплексную проверку силовой установки ПД-8 для «Суперджета». Изделие успешно выдержало требования отечественного сертификационного базиса, считающегося одним из самых строгих в мире.
реклама

Специалисты ОДК (Ростех) успешно подтвердили соответствие авиадвигателя ПД-8 положениям российского сертификационной базы, которая предъявляет повышенные требования к безопасности ЛА. Эти нормы гармонизированы с актуальными мировыми стандартами.

Для проведения оценочных мероприятий предприятия изготовили примерно два с половиной десятка комплектов ГТД. В натурных испытаниях участвовало 78 разных вариантов компоновки двигателя — это показатель, более чем в два раза превосходящий общепринятую международную практику.

Изображение: Nano Banana

реклама

Упоминавшийся сертификационный базис регламентирует параметры эксплуатационной пригодности летательных аппаратов и воздействия на окружающую среду. На его основе выносится решение о выдаче документа, разрешающего серийное производство. В перечень обязательных требований входят конструкторские материалы, инженерные выкладки, а также результаты проверок на земле и в воздухе.

Программа подтверждения соответствия ПД-8 построена в соответствии с современными стандартами в области лётной годности. В неё дополнительно включены пункты об устойчивости силовой установки к попаданию мелкокристаллических ледяных частиц и к электромагнитным разрядам (молниям). Это гарантирует сохранение работоспособности мотора при любых внештатных ситуациях.

Руководитель рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов пояснил, что российские требования к запасу прочности предполагают консервативный подход: в первую очередь учитываются данные реальных экспериментов, а не расчёты на цифровых моделях. Для проверки было выпущено 25 комплектов газогенератора, которые монтировались в разные версии сборки. Все регламентные процедуры выполнены в оговоренные сроки, и теперь остаётся дождаться официального заключения о выдаче документа, разрешающего эксплуатацию.

Именно большое количество оценочных критериев отечественного стандарта потребовало использовать 78 экземпляров двигателя в различных конфигурациях. По завершении каждого этапа изделие полностью разбиралось для выявления возможных дефектов, после чего собиралось заново и направлялось на следующие проверки. Параллельно при создании ПД-8 инженеры активно внедряли методы цифрового моделирования: это помогало проводить виртуальные прогоны как узлов, так и всего агрегата в сборе.

#россия #импортозамещение #ростех #гражданская авиация #пд-8 #двигателестроение #одк #объединённая двигателестроительная корпорация #газотурбинный двигатель #сертификационные испытания
Источник: rostec.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
GIGABYTE выпустила видеокарту RTX 5060 GAMING OC V2 — на 7 МГц быстрее первой версии
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
Россияне активно ищут альтернативные мессенджеры на замену МАКС и Telegram
Китай стал крупнейшим производителем тоннелепроходческих щитов и поставляет их в 36 стран
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
Специалисты Tom's Hardware разобрали и протестировали БП Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт
На одном из кладбищ США обнаружили подземную колонию из 5,5 миллиона пчел
Инженер Google заработал $1,2 млн на инсайдерской торговле в США
Нидерланды заблокировали покупку популярного в стране провайдера Solvinity американской компанией

Популярные статьи

Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter