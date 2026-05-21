This_is_the_way
УЗГА опроверг слухи о заморозке «Ладоги»: самолёт могут переделать в грузовую версию
Сейчас прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию, а работы по подготовке к первому полёту продолжаются.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) официально опроверг слухи о заморозке проекта турбовинтового самолёта ТВРС‑44 «Ладога». В пресс-службе предприятия назвали некорректными сообщения о приостановке разработки и подчеркнули, что на текущем этапе никаких решений о закрытии программы не принималось. Технические работы над машиной продолжаются, коллектив готовит «Ладогу» к первому вылету.




Изображение: Qwen

Одновременно на заводе подтвердили, что рассматривают возможность изменения облика воздушного судна. Поскольку параллельно создаётся другой региональный турбовинтовой лайнер — Ил‑114‑300, который находится в высокой степени готовности, а рынок пассажирских машин подобного класса ограничен, «Ладогу» могут переделать в грузовую версию. Этот вариант сейчас активно прорабатывается инженерами.

Ранее, 21 мая, главный конструктор транспортных воздушных средств предприятия Сергей Меренков заявил, что самолёт и весь накопленный научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны. По его словам, на базе «Ладоги» военные могут разработать грузовую модификацию — с рампой в хвостовой части или с крупногабаритной боковой дверью. Это позволило бы использовать машину для десантирования и перевозки тяжёлых грузов на малозагруженных маршрутах.

Таким образом, первоначальная пассажирская концепция «Ладоги», вероятно, будет пересмотрена, однако сам проект не закрывается. УЗГА продолжает работу над платформой, фокусируясь на грузовой версии, которая может занять свою нишу как в гражданском секторе, так и в военно-транспортной авиации. По здравому размышлению, такой разворот выглядит прагматичным шагом: вместо распыления сил на два конкурирующих пассажирских турбовинтовика логичнее сосредоточиться на уникальной грузовой машине, дефицит которой на рынке чувствуется острее. Окончательное решение об облике самолёта будет принято после завершения текущих проработок и консультаций с потенциальными заказчиками, включая Министерство обороны.

#россия #авиаперевозки #узга #ладога #уральский завод гражданской авиации #региональная авиация #тврс-44
Источник: www1.ru
