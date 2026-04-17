Чип-фильтры «Подорожник» от Ростеха защищают электронику дронов и средств связи от выгорания при воздействии систем РЭБ, отсекая высоковольтные скачки напряжения.

Фирма «Росэл» (структура Ростеха) начала государственные испытания электромагнитных чип-фильтров «Подорожник». Устройство защищает чувствительную электронику от помех и наводок создаваемых системами радиоэлектронной борьбы. Их можно устанавливать на беспилотники, средства полевой телефонии, радиостанции и некоторое бортовое оборудование.

Средства РЭБ создают мощные электромагнитные импульсы, которые создают высоковольтные скачки напряжения в проводке и электроцепях. Это может временно нарушить работу или полностью выжечь дорогостоящее бортовое радиоэлектронное оборудование. Фильтры «Подорожник» монтируются на критически важные узлы и отбрасывают опасные импульсы, не пропуская их к важным компонентам.

Изделия относятся к пассивным устройствам и интегрируются на микросхемы поверхностным монтажом. Рабочий диапазон температур — от минус 60 до плюс 125 градусов Цельсия. Расчетный срок службы составит 20 тысяч часов, что обеспечивает безотказную работу в течение практически 25-лет.

Установочная партия фильтров сейчас находится на государственных испытаниях. В Ростехе отмечают, что изделия позволяют сохранять функционал оборудования в самых тяжёлых условиях помеховой обстановки, обеспечивая надёжную передачу данных и стабильность связи.