Росавиация увеличила назначенный ресурс двигателя ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300 до 777 циклов. Целевой показатель пока находится около значения в 2000 циклов.

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало одобрение на повышение назначенного ресурса ключевых деталей турбовинтового мотора ТВ7-117СТ-01, созданного в «ОДК-Климов». Теперь показатель достиг 777 циклов. Решение опирается на результаты программы, в ходе которой проверялась надёжность силовой установки в связке с воздушным винтом АВ112-114 на самолёте Ил-114-300.

Источник фото: https://uacrussia.ru/

Специалисты ОДК трактуют один цикл как совокупность всех нагрузок, воздействующих на двигатель во время полёта — от взлёта с максимальной тягой до касания полосы и торможения на пробеге. Такая система оценки помогает отслеживать усталостные изменения в несущих узлах конструкции. Рост числа допустимых циклов означает, что агрегат сможет дольше работать без отправки в капитальный ремонт. Для авиаперевозчиков это сокращает затраты на обслуживание и улучшает общую экономику использования силовой установки.

Следующим ориентиром разработчики называют уровень в 2000 циклов. Этот рубеж станет основой для дальнейших конструкторских доработок и расширения эксплуатационных возможностей при сертификации.

Двигатели ТВ7-117СТ-01 уже успели подтвердить свою надёжность в реальных условиях. В начале 2026 года они без замечаний отработали во время перелёта в Индию и обратно. Также моторы недавно доказали стабильность характеристик при обледенении и в сильные морозы в северных регионах.

В Объединённой двигателестроительной корпорации подчёркивают: достигнутый рост ресурса — лишь промежуточное достижение, которое открывает путь к следующему этапу увеличения межремонтной наработки.