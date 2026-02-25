Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Таяние Антарктического ледяного щита в периоды потеплений усиливало расслоение вод Южного океана
Ученые Института химии Макса Планка выяснили, что таяние Антарктического ледяного щита в периоды потеплений усиливало расслоение вод Южного океана. Это замедляло перемешивание поверхностных и глубинных слоев и влияло на глобальную циркуляцию. Исследование опубликовано в PNAS.

Немецкие ученые выяснили, что во время последних двух крупных потеплений талая вода из Антарктиды усиливала расслоение вод в Южном океане. Это нарушало перемешивание поверхностных и глубинных слоев и влияло на циркуляцию по всей планете. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Может быть интересно

Антарктический ледяной щит в Южном океане. Источник: www.scitechdaily.com

Работу провела группа Франсуа Фрипья из Института химии Макса Планка совместно с коллегами из Принстона и Института Альфреда Вегенера. Ученые изучили колонки донных отложений, поднятые со дна Южного океана. В качестве индикаторов использовали изотопный состав органики в панцирях диатомей. Это микроскопические водоросли, которые миллионами накапливались на дне.

Данные показали, что в периоды таяния ледникового щита расслоение вод резко усиливалась рядом с Антарктидой. Пресная вода легче соленой, она скапливается в верхнем слое и мешает вертикальному обмену. В результате глубинные воды перестают подниматься к поверхности и контактировать с атмосферой.

Керны донных отложений из Южного океана. Источник: www.scitechdaily.com

При этом полностью циркуляция не останавливалась. Дальше от берега, в районе полярного фронта, ветра продолжали выталкивать глубинные воды наверх. Это позволяло океану обмениваться газами с воздухом. Ученые полагают, что именно так в атмосферу попадал углекислый газ, накопленный в глубинах. Это могло дополнительно усиливать потепление и ускорять выход из ледниковых периодов.

Большинство исследований раньше фокусировались на Северной Атлантике. Там таяние ледников ослабляет течение Гольфстрим и влияет на климат Европы. Южный океан изучали меньше, хотя он также играет ключевую роль. Именно там соединяются Атлантический, Тихий и Индийский океаны, а глубинные воды контактируют с атмосферой. В океане углерода примерно в сто раз больше, чем в воздухе, поэтому даже небольшие изменения в обмене влияют на глобальный климат.

#климат #глобальное потепление #антарктида #ледниковый период #таяние ледников #pnas #макс планк #морские отложения #южное полушарие #южный океан
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti сравнили в 13 актуальных играх
3
Китайские модули DDR5 продаются по цене на уровне подорожавших мировых аналогов
3
Энтузиаст протестировал RTX 3080 10 ГБ совместно с Ryzen 7 7800X3D в ряде популярных игр
1
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
17
Tom's Hardware назвали лучшие блоки питания для ПК мощностью от 650 до 1600 Вт в феврале 2026 года
+
Пользователи обнаружили возможную причину расплавления 16-контактных разъёмов питания видеокарт
+
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
+
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
25
Galaxy S26 получит интеграцию ИИ Perplexity в One UI 8.5
+
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
1
Несколько владельцев БП MSI заметили, что жёлтые штекеры 12V-2x6 самопроизвольно выходят из гнезда
+
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
В Тамбове строится завод инерциальных навигационных систем для новых пассажирских самолётов
+
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
5
Dell зафиксировала 16-контактный разъём RTX 5070 Ti при помощи металлического крепежа
1
Grand Theft Auto 6 для Xbox может стоить 124 доллара
+
PCGH назвали три оптимальные видеокарты для 4K-гейминга
4
Недорогие MacBook с процессорами серии «A» могут потеснить Windows-ноутбуки массового сегмента
+
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
3
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
1

Популярные статьи

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
7
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
100
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
22
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
4
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
41
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
10
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1

Сейчас обсуждают

Garthar
02:39
Раньше это когда? На дорогах до сих пор есть машины 60-70х годов. При этом практически нет 2000 года выпуска ибо все сгнили давно. У отца фиат 55 уно 1983 года спокойно ездил до 2008 года, потом был п...
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
3vova1vova2
02:38
я покурить успел 😂пока ждал ответ
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
02:36
Угораю все летаем мощнее ПК мне мощнее и не надо в будущем только видуху сменю на более мощную типа 6090 или 7090ti проца все равно хватит.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
02:33
вот отмазка пошла... а ну ка скажи сокет супер 7, для чего использовался?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
02:31
Ростелеком тормозит оптиволокно.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
02:30
ой долго отвечаешь... алиса с ии тормозит?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
02:28
Также был даже 386х и много амудэ. но больше не буду на амудэ собирать. как в бухаешь кучу денег. а в бенчах калл аж стыдно смотреть.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
32Влад32
02:28
Адекватные люди поняли это уже давно.
«Известия»: В Госдуме сообщили о критическом состоянии теплосетей в ряде регионов России
3vova1vova2
02:26
да мне пофиг твое видео, я компы с 1995 года собираю
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
02:24
тебе даже видео покажешь скажешь вранье. так что пасись барашек амудэ
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter