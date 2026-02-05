На Сингапурском авиасалоне, проходящем с 3 по 8 февраля, вновь отсутствуют российские оборонные компании. Как подмечает Defense News, это происходит уже второй год подряд.

На крупнейшем авиасалоне в Азии, Singapore Airshow, вновь не было представлено ни одной российской оборонной компании. К сожалению, это уже не первый год, когда мы наблюдаем такую картину. Особенно учитывая, что в предыдущие годы российские участники активно участвовали в авиасалоне, организовывали совместные павильоны и представляли свою авиатехнику.

Фото: www.defensenews.com

Эксперты объясняют это не стратегическим отказом от азиатского региона, а переориентацией на внутренний рынок и структурными ограничениями российской оборонной промышленности. Наблюдается сокращение и регионализация экспорта вооружений. Главным направлением стал Китай, на который, по данным SIPRI, в 2025 году пришлось 60% поставок крупных вооружений из России.

Одновременно Москва расширяет своё присутствие на рынках Ближнего Востока и Африки. Это подтверждается её активным участием в выставках, таких как IDEX в Абу-Даби. В Саудовскую Аравию уже доставлена российская военная техника для участия в предстоящем World Defense Show. Также было анонсировано представление новых систем, которые прошли проверку в боевых условиях.