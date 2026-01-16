СМИ вовсю обсуждают появившиеся слухи о возможно применении спецназом США при захвате Николаса Мадуро особого «звукового» оружия. Венесуэльский охранник в видеоинтервью описал сильный звук, вызвавший кровотечения из носа, рвоту и полную дезориентацию у оборонявшихся.

Социальные сети заполнились сообщениями о том, что спецназ США при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро применил загадочное звуковое оружие. Венесуэльский охранник в видеоинтервью описал сильный звук, вызвавший кровотечения из носа, рвоту и полную дезориентацию у защитников. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт (Karoline Leavitt) распространила это видео, что придало слухам популярности. Пентагон и Южное командование США отказались комментировать операцию, ссылаясь на секретность.

Известные американские разработки в области нелетального оружия включают Active Denial System (ADS) – миллиметровый «луч боли», нагревающий кожу до невыносимого жжения. Система LRAD создает направленный звук экстремальной громкости для дезориентации. Ни ADS, ни LRAD не вызывают кровотечения и рвоты, описанные охранником. Forbes упоминает проект EPIC 2000-х годов для нарушения вестибулярного аппарата радиочастотами, но нет данных о его боевом применении.

The War Zone подчеркивает отсутствие доказательств использования экзотического оружия. Симптомы могут объясняться взрывными устройствами, светошумовыми гранатами или перегрузкой от боя. Контузия часто искажает воспоминания участников. Слухи могут служить оправданием поражения или элементом психологической войны.

Исторически побежденные силы часто объясняют неудачи мифическим оружием противника – «электрическими бомбами» или микроволновыми установками. Распространение подобных историй старшим чиновником Белого дома может преследовать цели устрашения независимо от их достоверности.

Случай демонстрирует реальные исследования США в области направленной энергии, остающиеся непрозрачными. Пока нет подтверждений боевого применения звукового оружия в Венесуэле, история рискует стать очередной легендой поля боя.