This_is_the_way
Учёные OHSU: сон оказался ключевым фактором долголетия, превосходящим диету и физическую активность
Исследование, проведённое в США, установило, что регулярный сон продолжительностью не менее семи часов в сутки является более значимым фактором для увеличения ожидаемой продолжительности жизни, чем диета или физические упражнения, уступая по влиянию только отказу от курения.

Исследование Орегонского университета здоровья и наук (Oregon Health and Science University, США) указывает на сильную связь между продолжительностью сна и ожидаемой продолжительностью жизни. Учёные проанализировали общенациональные данные, сопоставив статистику смертности с результатами опросов о привычках сна за период с 2019 по 2025 год.

Анализ показал, что достаточный сон — не менее семи часов в сутки — оказался более значимым фактором для долголетия, чем диета, физическая активность или социальная изоляция. По силе влияния его превзошло только курение.

Связь между продолжительностью сна и ожидаемой продолжительностью жизни чётко прослеживалась из года в год и в большинстве штатов США. Это первое исследование, демонстрирующее такие корреляции на уровне штатов в динамике.

Исследование не устанавливало причинно-следственные связи, однако известно, что сон критически влияет на сердечно-сосудистую систему, иммунитет и функции мозга. Его хронический недостаток увеличивает риски для здоровья.

Авторы исследования подчёркивают необходимость пересмотреть отношение ко сну как к приоритету здоровья. Регулярный полноценный сон должен стоять в одном ряду с правильным питанием и физическими упражнениями.

Полученные данные подтверждают официальные рекомендации спать семь-девять часов в сутки. Учёные призывают рассматривать сон не как опцию, а как фундаментальную потребность, напрямую влияющую на продолжительность жизни.

#сша #медицина #исследование #здоровье #учёные #анализ #здоровый образ жизни #здоровый сон #зож #продолжительность жизни
Источник: scitechdaily.com
