Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
American Psychologist: нецензурная лексика может временно повысить физическую силу и выносливость
Психологи из США выяснили, что нецензурная лексика повышает физическую силу. Это происходит за счёт снижения психических барьеров и роста уверенности.

Новое исследование в журнале American Psychologist утверждает: нецензурная брань может стать оружием для увеличения физической силы. Учёные выяснили, что такая лексика в решающий момент помогает преодолеть ментальные барьеры и выжать из себя максимум. Руководитель исследования, доктор Ричард Стивенс (Richard Stephens) из Кильского университета (Великобритания), поясняет: «Ругательство — это простой и доступный способ почувствовать себя собраннее, увереннее и отбросить сомнения, чтобы сделать решающее усилие». Ранее уже было доказано, что люди, которые ругаются, дольше выдерживают ледяную воду и показывают лучшие результаты в силовых упражнениях.

Главный вопрос, на который искали ответ учёные, — как именно работает этот механизм? Гипотеза заключалась в снятии психических запретов. Нецензурная лексика, будучи социальным табу, помогает «отключить» внутреннего цензора. Это состояние раскрепощения позволяет мобилизовать скрытые ресурсы.

Чтобы проверить теорию, провели два эксперимента с участием 192 человек. Добровольцы выполняли сложное упражнение — «отжимания от стула», удерживая вес тела на руках. Одним нужно было повторять каждые две секунды выбранное бранное слово, другим — нейтральное.

Результаты оказались красноречивыми. Группа, использовавшая мат, продержалась значительно дольше. Опрос после испытаний показал: эти участники чувствовали больший прилив уверенности, легче концентрировались и меньше отвлекались на дискомфорт. Они входили в состояние «потока» — полного погружения в действие.

Проще говоря, ругань действует как мгновенный психический катализатор. Она отодвигает страх, боль и неуверенность, открывая путь к дополнительным возможностям. «Брань — это бесплатный, легальный инструмент для мгновенного повышения результативности», — резюмирует Стивенс.

Но на этом учёные не останавливаются. По словам соавтора работы Николаса Уошмута (Nicholas Washmuth) из Университета Алабамы (University of Alabama), теперь предстоит выяснить, работает ли этот эффект за пределами спортзала. Следующие цели исследования — публичные выступления и знакомства. В этих ситуациях люди тоже часто скованы внутренними барьерами, и крепкая брань, возможно, поможет им действовать решительнее.

#сша #наука #исследование #психология #тренировка #упражнения #бранные слова #брань #выносливость #ненормативная лексика
Источник: scitechdaily.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
3
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
2
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
+
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
2
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
16
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
3
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
5
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
4
В НАТО заявили, что после изменения политики США военная помощь Украине не сократилась
2
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
4
Moore Threads представила в Китае игровой GPU с 50-кратным ростом трассировки лучей и чип для ИИ
+
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
1

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
7

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
16:47
Я думаю , из за такого прироста рисковать не стоит. 200 ФПС или 210, какая разница?
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
MriS
16:10
«отказаться от Windows 11 еще на год» 24H2 год назад вышла 😁 Нафиг старье устанавливать.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
16:05
Ты два раза обделался. Шварценеггер гражданин Австрии. ria.ru/person/arnold-shvartsenegger Но ты упорно можешь доказывать обратное. Так же как и то, что PocketBook в твоём личном понимании не какляци...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Roamville
15:23
В каком месте они украинские? Это примерно как сейчас Шварценеггера упорно австрияком считать...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Владимир
14:42
я не думал и я рюский ващет) у украины в обще нет этой машины, мотивации к познаниям такие как есть у меня о этой машине. Физюляж блин.... корыто) тогда уж я скажу. А вот корабли из новой морской док...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
Parlous
14:28
самый смешной последний абзац, все недруги сша крутят пальцем у виска и смеются над тупыми американцами, с другой стороны стартап нашел новый способ воровства денег пентагоном. вчера новость была - Пе...
Американский стартап планирует создать 50 тысяч военных роботов к 2027 году
IRanPast
14:15
Не радуют нас наши недоблогеры
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
_x86_64s
14:02
Моя рыдать, кто его стриг, а самое главное чем его брили)))))))))))))))) все кривое и косое, а мы еще к его скриншотам придираемся, вполне нормальные скрины)))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Malfoi
13:56
6 военных новостей подряд. Сайту пора менять вывески. Новостей про технологии и софт ничтожно мало.
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
сергей гришин
13:48
...вес будущей БМП в 42 тонны... Т-80?
Польша может представить прототип тяжёлой БМП Ratel уже в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter