Психологи из США выяснили, что нецензурная лексика повышает физическую силу. Это происходит за счёт снижения психических барьеров и роста уверенности.

Новое исследование в журнале American Psychologist утверждает: нецензурная брань может стать оружием для увеличения физической силы. Учёные выяснили, что такая лексика в решающий момент помогает преодолеть ментальные барьеры и выжать из себя максимум. Руководитель исследования, доктор Ричард Стивенс (Richard Stephens) из Кильского университета (Великобритания), поясняет: «Ругательство — это простой и доступный способ почувствовать себя собраннее, увереннее и отбросить сомнения, чтобы сделать решающее усилие». Ранее уже было доказано, что люди, которые ругаются, дольше выдерживают ледяную воду и показывают лучшие результаты в силовых упражнениях.

Главный вопрос, на который искали ответ учёные, — как именно работает этот механизм? Гипотеза заключалась в снятии психических запретов. Нецензурная лексика, будучи социальным табу, помогает «отключить» внутреннего цензора. Это состояние раскрепощения позволяет мобилизовать скрытые ресурсы.

Чтобы проверить теорию, провели два эксперимента с участием 192 человек. Добровольцы выполняли сложное упражнение — «отжимания от стула», удерживая вес тела на руках. Одним нужно было повторять каждые две секунды выбранное бранное слово, другим — нейтральное.

Результаты оказались красноречивыми. Группа, использовавшая мат, продержалась значительно дольше. Опрос после испытаний показал: эти участники чувствовали больший прилив уверенности, легче концентрировались и меньше отвлекались на дискомфорт. Они входили в состояние «потока» — полного погружения в действие.

Проще говоря, ругань действует как мгновенный психический катализатор. Она отодвигает страх, боль и неуверенность, открывая путь к дополнительным возможностям. «Брань — это бесплатный, легальный инструмент для мгновенного повышения результативности», — резюмирует Стивенс.

Но на этом учёные не останавливаются. По словам соавтора работы Николаса Уошмута (Nicholas Washmuth) из Университета Алабамы (University of Alabama), теперь предстоит выяснить, работает ли этот эффект за пределами спортзала. Следующие цели исследования — публичные выступления и знакомства. В этих ситуациях люди тоже часто скованы внутренними барьерами, и крепкая брань, возможно, поможет им действовать решительнее.