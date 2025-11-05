В результате недавнего исследования Рочестерского университета (США) выяснилось, что у этих водных млекопитающих концентрация белка CIRBP в крови огромна.

Гренландский кит, обитающий в арктических водах Северного полушария, может жить более двух веков и ученые нашли возможное объяснение его долголетию. В недавнем исследовании, проведённом в США Рочестерским университетом (University of Rochester), обнаружено, что у этих китов сверхвысокая концентрация индуцированного холодом белка CIRBP (cold-inducible RNA-binding protein), который помогает восстанавливать двухцепочечные разрывы ДНК. Такие повреждения обычно приводят к заболеваниям и сокращают жизнь, но у гренландских китов они эффективно устраняются.

Американские ученые также выяснили, что в условиях низких температур выработка этого белка увеличивается. Это логично для животных, живущих в холодных арктических морях. Такой механизм поддерживает их геном, предотвращает накопление опасных мутаций и позволяет в разы дольше избегать появления хронических болезней. Благодаря этому гренландские киты успешно сохраняют здоровье и живут до 200 лет.

Чтобы проверить влияние белка на другие виды, исследователи добавили CIRBP в культуры клеток человека и плодовой мушки. Это улучшило репарацию ДНК и увеличило продолжительность их жизни. Несмотря на успехи в понимании уникального механизма, пока неясно, можно ли адаптировать этот процесс для человека из-за значительной разницы в эволюционной лестнице.

Исследователи надеются использовать открытие для разработки новых стратегий, которые помогут людям дольше сохранять здоровье и прожить значительно больше лет. Однако для этого потребуется дальнейшее изучение работы белка CIRBP и способов его активации у человека.