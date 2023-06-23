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GTX 1080 Ti или RX VEGA 64 - рассуждаю и теоретизирую о героях вчерашних дней

Сравнение видеокарт GTX 1080 ti и аналога от AMD. Что же лучше в настоящее время (2023), AMD или NVIDIA?
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В настоящее время цены на видеокарты очень большие, а поиграть бюджетно и с большим фпс очень хочется? Тогда я выбрал 2 самые бюджетные, но очень мощные видеокарты, которые справятся даже с самыми новыми играми на ультрах в full hd!

Сравнение видеокарт gtx 1080 ti и аналога от AMD - это довольно интересная тема для обсуждения. Обе видеокарты являются топовыми моделями своих производителей и представляют собой настоящие монстры в мире игровых компьютеров. Однако, какая же из них лучше - AMD или NVIDIA?

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Начнем с того, что GTX 1080 Ti была выпущена в 2017 году и является одной из самых мощных видеокарт на рынке. Она оснащена 3584 ядрами CUDA, имеет базовую частоту 1480 МГц и может достигать до 1582 МГц в режиме буста. Видеокарта имеет 11 ГБ GDDR5X памяти и ширину шины памяти в 352 бита, что обеспечивает ей высокую скорость передачи данных.

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AMD RX Vega 64, выпущенная в 2017 году, также является топовой моделью производителя. Она оснащена 4096 потоковыми процессорами и имеет базовую частоту 1247 МГц, которая может достигать до 1546 МГц в режиме буста. Видеокарта имеет 8 ГБ HBM2 памяти и ширину шины памяти в 2048 бита.


Теперь давайте сравним эти две видеокарты по различным параметрам. В первую очередь, GTX 1080 Ti имеет большее количество ядер CUDA, что обеспечивает ей большую производительность в играх. Кроме того, она имеет большую ширину шины памяти, что также увеличивает скорость передачи данных. Однако, RX Vega 64 имеет большее количество потоковых процессоров, что может обеспечить ей преимущество в некоторых задачах, таких как рендеринг видео.

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Еще одним важным параметром является энергопотребление. GTX 1080 Ti потребляет около 250 Вт, в то время как RX Vega 64 потребляет около 295 Вт. Это может быть важным фактором при выборе видеокарты для своей системы.

В бэнчмарке 3DMARK выигрывает с хорошим отрывом GTX 1080TI, набрав целых 37к баллов, в отличие от представителя AMD, который набрал всего 30к баллов.

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Когда дело доходит до цены, обе видеокарты стоят примерно одинаково - около 15.000 руб. Однако, в зависимости от того, где вы живете, цены могут немного отличаться.


Ещё есть видеокарта, которую вы можете купить, она конечно тоже б/у, и даже стоит столько же, но выпущена она намного позже, это RX 5700 XT


AMD RX 5700 XT - это топовая видеокарта от производителя, выпущенная в 2019 году. Она оснащена 2560 потоковыми процессорами и имеет базовую частоту 1605 МГц, которая может достигать до 1905 МГц в режиме буста. Видеокарта имеет 8 ГБ GDDR6 памяти и ширину шины памяти в 256 бит.


RX 5700 XT также поддерживает технологию AMD Radeon Image Sharpening (RIS), которая улучшает качество изображения без увеличения нагрузки на процессор. Она также поддерживает технологию AMD Radeon Anti-Lag, которая снижает задержку в играх и повышает производительность.


Эта видеокарта также имеет поддержку PCI Express 4.0, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных между видеокартой и процессором. Она также оснащена двумя вентиляторами для более эффективного охлаждения.


По сравнению с GTX 1080 Ti и RX Vega 64, RX 5700 XT имеет меньшее количество потоковых процессоров, но ее частоты ядра и памяти выше. Она также потребляет меньше энергии, чем RX Vega 64, но больше, чем GTX 1080 Ti.


Цена на RX 5700 XT варьируется в зависимости от производителя и модели, но она обычно составляет около 13-16 тысяч рублей.


Так что же лучше - AMD или NVIDIA? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие задачи вы планируете выполнять на своем компьютере. Если вы игрок, то GTX 1080 Ti, вероятно, будет лучшим выбором благодаря большему количеству ядер CUDA и ширине шины памяти. Однако, если вы занимаетесь рендерингом видео или другими задачами, которые требуют большого количества потоковых процессоров, то RX Vega 64 может быть более подходящей для вас. Если вы хотите видеокарту новее, но по производительности между этими двумя, то берите RX 5700 XT.


В итоге, все 3 видеокарты являются отличными выборами для игроков и профессионалов. Какой из них лучше - зависит от ваших потребностей и бюджета.

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amd nvidia игры radeon rx vega 64 сравнение выбор gtx 1080 ti рендеринг отличия
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