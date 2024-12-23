Рекордная автономность и мощность: чем удивят новые смартфоны премиум-класса

Компания OnePlus готовится к важному событию — 26 декабря 2024 года в Китае состоится презентация новых флагманских смартфонов Ace 5 и Ace 5 Pro.



Обе модели будут оснащены 6,78-дюймовыми плоскими OLED-дисплеями с технологией LTPO и частотой обновления 120 Гц. Разрешение экранов составит 2780 × 1264 пикселей (1,5K), а для безопасности предусмотрен встроенный оптический сканер отпечатков пальцев.



В плане производительности OnePlus делает серьезную заявку на лидерство: базовая модель Ace 5 получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 с частотой 3,3 ГГц, а версия Pro будет работать на более мощном Snapdragon 8 Elite с впечатляющей частотой 4,3 ГГц. Устройства получат до 16 ГБ оперативной памяти и накопители объемом до 1 ТБ.



Особого внимания заслуживает система питания новинок. В Ace 5 установлена батарея емкостью 6400 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки, а Pro-версия получила аккумулятор на 6100 мАч с возможностью 100-ваттной подзарядки. Обе модели используют инновационную технологию Glacier Battery, позволяющую увеличить емкость при сохранении компактных размеров устройства.



Камерная система смартфонов включает основной 50-мегапиксельный сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную макрокамеру. Фронтальная камера получила разрешение 16 МП. Устройства работают на операционной системе ColorOS 15 на базе Android 15.



OnePlus предложит покупателям широкую цветовую палитру: Ace 5 будет доступен в цветах Gravitational Titanium, Full Speed Black и Celestial Porcelain, а Pro-версия — в Moon White Porcelain, Submarine Black и Starry Purple, включая варианты с керамической задней панелью. Pro-модель также получит защиту от воды и пыли по стандарту IP65.



Примечательно, что глобальный запуск базовой модели состоится 7 января 2025 года под названием OnePlus 13R. Полная информация о ценах и доступности будет раскрыта во время официального анонса 26 декабря.