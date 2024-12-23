Неоновая подсветка, 144 Гц экран и мощная графика — геймерский арсенал по разумной цене



Источник изображений: Asus



Устройство получило стильный матовый черный корпус с текстурированными элементами и фирменной клавиатурой с подсветкой Turbo Blue, где клавиши WASD и стрелки выделены прозрачным неоновым акцентом.

Новинка базируется на процессоре Intel Core i7-13620H с 10 ядрами и 16 потоками, работающими на частоте до 4.9 ГГц. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ памяти GDDR6, также доступна версия с RTX 3050. Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 точек и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавный геймплей без разрывов изображения. Соотношение экрана к корпусу составляет 89%.



Конфигурация включает до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 МГц и накопитель SSD M.2 PCIe 4.0 объемом до 1 ТБ. Для эффективного охлаждения используется фирменная система ASUS IceCool с двумя вентиляторами и тепловыми трубками, позволяющая поддерживать стабильную производительность даже при длительных нагрузках.



Особое внимание уделено мультимедийным возможностям: аудиосистема оснащена технологиями Dirac и ASUS Audio Booster для качественного звучания, а для видеоконференций предусмотрены системы шумоподавления AI и механический затвор камеры. Сенсорная панель увеличена на 40% по сравнению со стандартной, что улучшает удобство использования.



Надежность устройства подтверждена тестами по военному стандарту MIL-STD-810H. В качестве бонуса покупатели получат 3-месячную подписку на PC Game Pass Ultimate. Информация о стоимости и сроках появления ASUS V16 в продаже будет объявлена на выставке CES 2025.