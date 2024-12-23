USB-C или ничего: какие iPhone исчезнут с европейских прилавков до конца года

Источник изображения: Apple



Apple приступила к поэтапному прекращению продаж нескольких моделей iPhone в Европе в связи с новыми требованиями Евросоюза об универсальном порте USB-C. Компания начала снимать с продажи iPhone SE третьего поколения, iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые всё еще оснащены устаревшим портом Lightning.



Решение о прекращении продаж связано с новым законодательством ЕС, согласно которому все смартфоны, реализуемые на территории Евросоюза, должны быть оборудованы портом USB-C для зарядки. Данное требование вступает в силу 28 декабря 2024 года и направлено на сокращение электронных отходов путем стандартизации зарядных устройств. Вместо модификации существующих моделей компания предпочла полностью прекратить их продажу в европейском регионе.



Первой страной, где Apple начала этот процесс, стала Швейцария - эти модели уже исчезли с официального сайта компании и из местных магазинов Apple. Несмотря на то, что Швейцария не входит в ЕС, она является участником единого европейского рынка и следует его регулированиям. В остальных странах ЕС продажи также будут остановлены к установленному сроку, при этом авторизованным дилерам разрешено распродать имеющиеся запасы.



Для европейских покупателей после 28 декабря будут доступны только модели iPhone 15 или iPhone 16, уже оснащенные портом USB-C. Также ожидается, что в начале 2025 года компания представит обновленный iPhone SE четвертого поколения с портом USB-C и другими улучшениями. Несмотря на потерю девяти месяцев продаж указанных моделей в европейском регионе, компания уже адаптировала свои новые устройства и аксессуары, включая AirPods Pro второго поколения и AirPods Max, к новому стандарту, демонстрируя готовность соответствовать требованиям европейского законодательства, несмотря на первоначальное сопротивление унификации портов.