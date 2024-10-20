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Продажи iPhone 16 в Китае увеличились на 20% в первые три недели после запуска по сравнению с предыдущей моделью. Это стало возможным благодаря возросшему спросу на смартфоны Apple, особенно на премиальные модели iPhone 16 Pro и Pro Max, продажи которых выросли на 44% по сравнению с аналогичными моделями прошлого года, согласно данным аналитической компании Counterpoint Research.



Несмотря на успешное начало, Apple сталкивается с жесткой конкуренцией на китайском рынке со стороны местных производителей, таких как Huawei, Vivo и Xiaomi. Эти компании готовят к выпуску свои новые флагманские устройства. Ожидается, что Huawei представит новое поколение смартфонов Mate в ноябре, тогда как Vivo уже анонсировала модель X200 Pro.



Позитивные новости о продажах iPhone 16 также повлияли на акции Apple, которые выросли на 2%. Однако аналитики предупреждают о возможных вызовах в будущем, связанных с возможным запретом Пекина на использование зарубежных технологий в области искусственного интеллекта. Это может вынудить Apple искать партнерства с местными компаниями для обеспечения своих технологических потребностей.