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Себастьен Бюбек, вице-президент по исследованиям генеративного ИИ в Microsoft, покидает компанию и присоединяется к OpenAI, создателю ChatGPT.



Один из ведущих специалистов Microsoft в области искусственного интеллекта, Себастьен Бюбек, известный своими работами в области генеративного ИИ и крупных языковых моделей, решил продолжить свою карьеру в OpenAI.

Представитель Microsoft подтвердил уход Бюбека, отметив, что он стремится работать ближе к достижению искусственного общего интеллекта (AGI). Компания заверила, что продолжит сотрудничество с OpenAI, несмотря на смену роли Бюбека.



Переход Бюбека происходит на фоне изменений в руководстве OpenAI. Недавно компанию покинули несколько высокопоставленных сотрудников, включая технического директора Миру Мурати. Хотя генеральный директор OpenAI Сэм Альтман опроверг слухи о внутренней реструктуризации, причины ухода специалистов остаются неясными. Эти события подчеркивают жесткую конкуренцию за талантливых специалистов в сфере ИИ.



Ситуацию усугубляет и тот факт, что Google DeepMind уже переманил Тима Брукса, одного из разработчиков инструмента генерации видео Sora от OpenAI. Брукс сообщил в социальной сети X (ранее Twitter), что в DeepMind он продолжит работу над технологиями генерации видео и проектами симуляции мира.