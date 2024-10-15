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Компания Casio анонсировала Moflin, нового роботизированного питомца, созданного для эмоциональной поддержки и снятия стресса. Разработанный совместно с японским стартапом Vanguard Industries, Moflin отличается от других роботов-животных, таких как Sony Aibo, фокусом на тактильном взаимодействии, а не на подвижности.



Moflin – это небольшой пушистый робот, способный двигать головой и телом. Он имитирует объятия, когда его держат на руках, создавая ощущение близости и комфорта. Особенностью Moflin является его способность развивать собственные симулированные эмоции и личность, которые меняются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Регулярное общение с роботом способствует проявлению им признаков счастья и спокойствия, в то время как игнорирование может вызвать у него тревогу и грусть.



Владельцы могут следить за эмоциональным состоянием Moflin через специальное мобильное приложение, которое также позволяет регулировать громкость звуков, издаваемых роботом. Moflin заряжается в специальной кроватке, время работы от одного заряда составляет до пяти часов, а полная зарядка занимает около трех с половиной часов.



Casio открыла предзаказ на Moflin по цене 59 400 японских иен (примерно 398 долларов США). Робот поступит в продажу 7 ноября 2024 года. Компания также предлагает годовую подписку Club Moflin за 6 600 иен (около 44 долларов), которая включает скидки на обслуживание и замену меха.