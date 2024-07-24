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Команда Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработала уникальную настольную игру CyberGame, направленную на популяризацию IT-образования и изучение особенностей профессий в сфере информационных технологий.



Игра, созданная первокурсниками в рамках учебной дисциплины, сочетает элементы традиционной настольной игры и цифровых технологий. Участники, выступая в роли различных IT-специалистов, развивают навыки своих персонажей и собирают карточки компаний-работодателей.



CyberGame включает в себя QR-коды для доступа к дополнительной информации и онлайн-тестирование. Игра рассчитана на 2-12 человек и построена по принципу "Монополии". Примечательно, что образы персонажей и игровое поле были созданы с использованием искусственного интеллекта.



Проект уже был представлен на международной выставке "Россия" на ВДНХ, а также используется для профориентации на днях открытых дверей СКФУ. Разработка демонстрирует потенциал междисциплинарного сотрудничества в университете, объединив студентов различных направлений подготовки.