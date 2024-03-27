Компания Poco расширяет свою линейку бюджетных смартфонов в Индии с запуском нового устройства - POCO C61. Новинка ориентирована на пользователей, которым нужен производительный телефон с привлекательным дизайном и хорошим дисплеем по доступной цене.



POCO C61 оснащается 6,71-дюймовым HD+ дисплеем с частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Устройство получило стильный внешний вид со стеклянной задней панелью и боковым сканером отпечатков пальцев.



Под капотом POCO C61 работает процессор MediaTek G36 с оперативной памятью до 6 ГБ и флеш-накопителем до 128 ГБ с возможностью расширения. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой 10-Вт зарядки.



В плане камер, POCO C61 оснащен двойной основной камерой с 8-Мп модулем и 5-Мп фронтальной камерой. Программные возможности включают портретный режим, фильтры и HDR.



Новый смартфон POCO C61 будет доступен в трех цветовых вариантах по цене от 6999 рупий (около 85 долларов США) за базовую версию. Продажи начнутся в Индии 28 марта.