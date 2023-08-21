Аналитик Муртазин рассказал, почему горят аккумуляторы телефонов. Это может быть связано с падениями, перегревом и некачественной зарядкой.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik назвал основные причины, из-за которых может загореться аккумулятор смартфона.



По его словам, чаще всего это происходит из-за частых падений гаджета, которые приводят к повреждениям внутренних компонентов.



Еще одна распространенная причина - использование некачественных зарядных устройств и внешних батарей. Они могут давать слишком большой зарядный ток, не предназначенный для конкретной модели телефона.



Кроме того, опасно оставлять гаджет на солнцепеке или в машине - перегрев негативно влияет на аккумулятор.



Муртазин напомнил, что при появлении неестественного выпирания корпуса использовать смартфон дальше нельзя - это уже опасно для здоровья.