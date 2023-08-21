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Эксперт назвал причины возгорания аккумуляторов смартфонов
Аналитик Муртазин рассказал, почему горят аккумуляторы телефонов. Это может быть связано с падениями, перегревом и некачественной зарядкой.

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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik назвал основные причины, из-за которых может загореться аккумулятор смартфона.

По его словам, чаще всего это происходит из-за частых падений гаджета, которые приводят к повреждениям внутренних компонентов.

Еще одна распространенная причина - использование некачественных зарядных устройств и внешних батарей. Они могут давать слишком большой зарядный ток, не предназначенный для конкретной модели телефона.

Кроме того, опасно оставлять гаджет на солнцепеке или в машине - перегрев негативно влияет на аккумулятор.

Муртазин напомнил, что при появлении неестественного выпирания корпуса использовать смартфон дальше нельзя - это уже опасно для здоровья.

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#смартфоны #samsung #xiaomi #android #гаджеты #honor #телефон
Источник: osnmedia.ru
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