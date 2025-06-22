Я никогда не позиционировал себя как человек, который ходит в кино ради красной дорожки или длинных споров о «глубинном смысле». Дальше будет только моё мнение. Без рецензий на пять абзацев, без цифр и без фразы «вы должны». Просто рассказываю, что почувствовал и почему не пожалел о потраченном времени.





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Ущелье — красиво, напряжённо, но финал спотыкается



Сразу скажу — мне нравятся фильмы, которые не растекаются по экрану на три часа ради зрелища. «Ущелье» как раз из таких. Тут нет тысячи массовок, нет супергероев, нет городов, которые разлетаются на куски. Всё держится на пустоте и тревоге. Пустота давит, люди ломаются. Лично мне этого хватает, чтобы залипнуть.

Начало цепляет с первой сцены. Чуть тревожная музыка, крупные планы местности — и ты сразу понимаешь, что веселья тут не будет. Герои — обычные люди, без пафоса и «героических речей». И именно поэтому им веришь. Каждый шаг, каждый взгляд — логичен. Если кто-то орёт или срывается — понятно, почему. Если кто-то молчит — тоже понятно. Фильм обволакивает вниманием, втягивает в себя. Ты чувствуешь эту бесконечную холодную землю и понимаешь: выбраться будет сложно.

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И всё было бы идеально, если бы не финал. Не то чтобы он плохой — просто видно, что сценарист хотел вырулить к «неожиданному смыслу». А мне хватило бы простого финала: без лишних аллегорий, без надрывных поворотов. Просто логичная точка в хорошей истории. Но, видимо, решили, что зрителю нужно что-то «вау». Ну окей, но лично мне это «вау» слегка помешало.

Тем не менее — если вам нужен триллер, который держит не монстрами, а атмосферой, «Ущелье» даст вам этот вечер. Час с хвостиком — и вы возвращаетесь к своим делам, но с небольшим осадком в голове. Для меня — знак, что кино справилось.





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Питер Пен: Кошмар в Нетландии — обычный слешер

Если убрать волшебство и оставить только мрак, получится вот этот Питер Пэн. В этой версии классического персонажа, нет места для зелёных колготок и веселья — здесь он маньяк, который похищает детей, чтобы затащить их в свою изуродованную «Нетландию».

История завязывается вокруг Венди Дарлинг: она ищет своего младшего брата Майкла, который таинственно пропал, и в процессе натыкается на цепочку похищений. Следы ведут к Питеру — бывшему цирковому миму, который повернут на собственном мифе о вечном детстве. Вместо сказочной страны здесь полуразвалившийся цирк, наркотики, грязь и разложение — всё вперемешку с гипнозом и психозом.

По сути, фильм — это обычный слэшер с мрачной, реалистичной подачей. Маньяк под личиной Питера заманивает детей, удерживает их в клетках и верит, что «спасает» их от мира взрослых. Честно говоря, моментами кажется, что у фильма есть потенциал вырасти во что-то большее, но в итоге чего-то не хватает — то ли масштаба, то ли чуть более смелой режиссуры.

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«Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» — это сказка без иллюзий. Кровь, похищения, шрамы и обгрызанные пальцы вместо волшебной пыли и полётов. Смотреть строго любителям жанра.





Грешники — кино, которое не боится быть странным

Ну и гвоздь программы — «Грешники». Сразу скажу: если выбирать, какой из этих трёх фильмов оставил самый мощный след в голове, то это точно он. Не потому что идеально снят или гениально прописан. Наоборот — местами криво, местами спорно. Но он живой и без тормозов.

«Грешники» — это тот редкий случай, когда жанры скачут, сцены рвутся друг на друга, а ты сидишь и не понимаешь: ржать, бояться или хлопать. По настроению близко к «От заката до рассвета» — сначала кажется, что это одно кино, а потом всё разворачивается в другую сторону.

Что удивило — фильм не пытается тебе угодить. Он не боится быть грязным, не боится ляпов. Там есть пара эпизодов, от которых хочется спросить режиссёра: «Ты серьёзно это оставил?». Но вот в этом и кайф: видно, что люди не тряслись над каждой мелочью ради формального идеала. Они снимали так, как им нравилось. Без «цензуры».

Есть и чисто зрелищные сцены: одна драка, ближе к финалу, снята так, что я реально поставил на паузу, перемотал и посмотрел ещё раз. Да, крови и треша много. Да, диалоги местами вызывают фейспалм. Но ты всё прощаешь, потому что фильм заряжает тебя вот этим хаосом, который сейчас редкость.

Персонажи получились яркими. Да, архетипы знакомые: умник, псих, предатель. Но в динамике они смотрятся бодро. В какой-то момент понимаешь: ты не болеешь за конкретного героя — ты просто хочешь узнать, до чего эти сумасшедшие дойдут.

Финал — жирная точка. Оставляет чувство, что мир ещё долго будет приходить в себя после всего, что здесь произошло. Лично для меня — знак хорошего кино: когда не хочется сразу включить следующее, а проще пойти на кухню, налить чай и переварить всё, что только что увидел. Этот фильм качественный, но не идеальный эксперимент, которых хотелось бы видеть больше.





Что имеем в итоге?

Если честно, у каждого из этих фильмов есть минусы. В «Ущелье» финал спорный. «Питер Пен: Кошмар в Нетландии» будто просит чего-то ещё, но сам не знает чего. «Грешники» местами лихо перегибают палку. Но мне всё это нравится больше, чем стерильный кинопродукт, который забывается ещё до появления титров.

Эти фильмы разные. «Ущелье» — для тех, кто любит держать напряжение на кончиках пальцев. «Питер Пен» — для любителей кровавого трэшака без претензий. «Грешники» — для всех, кто скучает по кино с характером и не боится странного.