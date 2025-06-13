Ведьмак 3 — та игра, в которую возвращаешься не потому, что "не во что играть", а потому что ничего не заходит так же. Атмосфера, плотность мира, квесты без подачки — это всё работало. Но время прошло. И вот CD Projekt показывают техдемо Ведьмак 4 — новой игры по вселенной. Без Геральта. На новом движке. С новым подходом.

Видео с демонстрацией возможностей UE5 внушает осторожный интерес. Они не просто делают рендер деревьев — они строят инструменты для живого мира. Показывают модульную архитектуру, генерацию погодных условий, систему освещения. Выглядит серьёзно. Не "готово", но "мы поняли, как надо".

Опасения, конечно, есть. Смена движка — это всегда риск. REDengine они бросили после того, как не смогли заставить его работать в Киберпанке. UE5 — мощная платформа, но это не магия. Нужно будет заново выстроить всё: от ИИ до системы диалогов и квестов. Особенно если хотят выйти за рамки шаблона "поговори — убей — доложи".

Важнее другое. CDPR, похоже, осознали, что с Киберпанком перегнули. Там были идеи, но не было устойчивости. Теперь они идут аккуратнее. Делают паузу. Не торопятся. Публично говорят про трилогию, но не спешат с датами и трейлерами. Это правильный ритм. Не надо никому ничего доказывать — кроме самих себя.

Ведьмак 4 в любом случае будет сравниваться с тройкой. Это неизбежно. Но повторить старое уже не получится. Надо будет делать новое — с другим героем, другим темпом, другим взглядом. Главное — чтобы это было не под копирку. Люди за десятилетие изменились. Геймеры стали требовательнее. Если CDPR снова поставят ставку на сюжет, плотность мира и выбор без маркеров — у них есть шанс.

Я люблю Ведьмака 3. Это не мешает мне ждать четвёртую часть без розовых очков. Просто как игру, которая может, если захочет.