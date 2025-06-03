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Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)

Это игровая модель с 49-дюймовой OLED-матрицей, матовым покрытием, частотой обновления 240 Гц, скоростью отклика 0.03 мс, RGB-подсветкой и функциями SmartTV
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Помню, как в детстве я до последнего не хотел переходить с классического (4:3) на широкоформатный монитор (16:9), поскольку последние безальтернативно растягивали все игры. Затем на рынке появились модели с киношным соотношением (21:9), на фоне которых обычные «ширики» уже не казались такими уж вытянутыми.

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Сейчас же все чаще на полках магазинов начали мелькать изогнутые UltraWide (32:9). Хочу поделиться своим опытом от использования подобного формата на примере модели Samsung Odyssey OLED G9.

Технические характеристики

  • Модель: G95SD;
  • Формат: 32:9;
  • Диагональ: 49″;
  • Тип матрицы: изогнутая (R1800) Samsung OLED 3rd-Gen;
  • Разрешение: 5120x1440 (110 ppi);
  • Покрытие: матовое Anti-Glare;
  • Частота: 240 Гц;
  • Время отклика: 0.03 мс;
  • Яркость: 250 нит (пиковая – 1020 нит);
  • Глубина цвета: 8 бит + FRC;
  • Адаптивная синхронизация: FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible, VRR;
  • HDR: HDR10, HDR10+ Gaming, VESA DisplayHDR 400;
  • Контрастность: 1 000 000:1;
  • Защита зрения: Eye Saver Mode, Flicker Free;
  • ОС: Tizen;
  • Управление: стик, пульт ДУ;
  • Подсветка: RGB-кольцо;
  • Установка: стойка, VESA 100x100;
  • Регулировка: высота, наклон в двух плоскостях;
  • Интерфейсы: DC20, HDMI 2.1, microHDMI 2.1, DP 1.4, 3xUSB Type-С, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 Dual;
  • Блок питания: внешний, 220 Вт;
  • Динамики: 2 x 5 Вт с Adaptive Sound Pro;
  • Габариты без подставки: 1195x365x181 мм;
  • Габариты с подставкой: 1195x529-649x237 мм;
  • Вес без подставки: 8.8 кг;
  • Вес с подставкой: 12.6 кг.
  • Актуальная цена

Комплектация 

Устройство приехало в узкой вытянутой коробке из транспортировочного картона. Чтобы не допустить повреждений, панель внутри была обложена пенопластовыми вставками. В комплекте также оказались подставка, стойка, внешний блок питания, пульт ДУ и набор кабелей – силовой (1.5 м), HDMI на microHDMI (1.5 м), DisplayPort (1.5 м) и Type-C на Type-A Female (15 см). В пенопласте также было предусмотрено углубление под VESA-адаптер, так что он тоже может идти в комплекте.

Конструкция

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Первым делом требуется соединить части монитора в единое целое: инструментов для этой процедуры не требуется, а монтаж занимает всего несколько минут. Нижней частью стойка стыкуется с выступом опорной пластины, фиксируясь при помощи двух винтов. Верхним же выступом она вставляется в стыковочный порт, расположенный по центру панели, после чего защелкивается в нем. Манипуляцию удобнее производить, не вынимая дисплей из коробки. Осталось только подсоединить блок питания и подключиться к видеокарте кабелем HDMI или DP.

Первое, что бросается в глаза – действительно внушительные габариты (1195x529-649 мм) монитора. Хорошо еще, что модель выполнена в SLIM-дизайне, который визуально делает его не таким громоздким. С трех сторон толщина панели не превышает 5.5 мм, снизу – 28 мм, и лишь в зоне крепления стойки доходит до 70 мм. 

При этом из-за кривизны (1800R) экрана, общая глубина панели составляет 181 мм. Другими словами, перед покупкой следует хорошо продумать, хватит ли ему места на столе. В качестве альтернативы можно использовать крепление VESA 100x100, однако, стоит понимать, что края будут значительно отступать от стены.

Основание представляет собой металлическую шестиугольную пластину (260x237 мм) с анодированным покрытием. Чтобы рациональнее использовать пространство, я приспособил ее для хранения смартфона, наушников, пульта ДУ и прочей мелочевки – так предметы всегда будут под рукой. Резиновые накладки снизу защищают столешницу от царапин.

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Плоская и широкая стойка состоит из пластиковых панелей, закрепленных на металлическом каркасе. Она позволяет регулировать положение экрана по высоте (120 мм) и углу наклона вокруг продольной оси (от -2° до 15°). Также можно немного повернуть дисплей вокруг оси поперечной (-5° до +5°), наверное, это для тех, кто работает на наклонном столе. Как бы то ни было, панель надежно фиксируется в любом положении. Из-за вытянутой формы, переворот в портретную ориентацию невозможен. Продолговатое отверстие на уровне портов используется в качестве кабель-менеджмента.

Задняя панель из серебристого матового пластика заходит на торцы, формируя бортики (2 мм) вокруг матрицы. Нерабочие зоны по периметру тоже никто не отменял: с трех сторон они имеют ширину 10 мм, а снизу – 18 мм, но часть прикрыта декоративной накладкой. 

Сзади присутствует небольшая ниша, в которую выведены интерфейсы. Часть из них направлена перпендикулярно панели, другая – параллельно. С одной стороны находятся microHDMI 2.1, DC20, HDMI 2.1 и DP 1.4 c DSC, с другой – три Type-C 3.2 Gen 2 (один для подключения хаба к ПК, два – для периферийных устройств), а также аналоговый джойстик управления. Быстрая зарядка и режим DP Alt для USB-портов не поддерживаются, разъем для наушников тоже отсутствует. Доступ к портам вполне удобный – можно подключать кабели на ощупь, к стику тоже быстро привыкаешь.

Производитель не стал отказываться от встроенной акустики – на нижнем торце располагаются два динамика мощностью по 5 Вт. Между ними находится небольшой украшенный логотипом выступ, содержащий приемник ИК-сигнала, сенсоры освещенности и цветовой температуры, два микрофона и рычажок для их отключения, а также горящий красным в режиме ожидания светодиод.

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Изящную внешность монитору обеспечил большой (210x98x38 мм) и массивный (950 г) внешний блок питания мощностью 220 Вт. Какие-либо индикаторы у него отсутствуют, звуков при работе не издает, на черной глянцевой поверхности хорошо заметна пыль. Несъемным кабелем (1.5 м) блок подключается к розетке, а съемным (1.5 м) через порт DC20 – к монитору. 

Сочетание серебряных и черных элементов придает модели элегантный вид, хорошо сочетающийся с любым интерьером, а кольцо с RGB-подсветкой вокруг зоны крепления стойки сразу намекает на игровую направленность устройства. Все поверхности матовые и хорошо противостоят загрязнениям, за исключением самого экрана.

Благодаря смещенному к низу центру тяжести и внушительному весу (12.6 кг) монитор стоит устойчиво. Придраться к качеству сборки сложно – покрытие нанесено без дефектов, зазоры одинаковы по всей длине, люфты минимальны. В целом, конструкция совсем не ощущается хлипкой.

Неожиданно было обнаружить в комплекте пульт дистанционного управления – Odyssey OLED G9 оказался не только монитором, но и полноценным «умным» телевизором. Для включения используется ИК-сигнал, прочие же команды посылаются по Bluetooth-каналу. Аксессуар, выполненный в белом цвете, оказался очень компактным (132x37x9 мм) и легким (38 г). Вместо батареек у него встроенный аккумулятор. Порт для зарядки помещен на нижний торец.

Пульт не перегружен кнопками: включение, активация голосового управления, «Назад», «Дом», «Плей/Пауза» и еще четыре для быстрого запуска стриминговых сервисов. Также имеется 5-позиционное навигационное кольцо и две 3-позиционные кнопки (вверх, вниз, нажатие), отвечающие за регулировку громкости и переключение каналов. Есть микрофон для передачи голосовых команд, но монитор понимает команды, произнесённые только на английском языке. Настройки вызываются удержанием кнопки «Дом», а игровая консоль – зажатием «Плей/Пауза» (странно, что под эти команды не выделили отдельных клавиш). Функция аэромыши отсутствует.

Изображение и звук

Самой важной частью любого монитора, безусловно, является его дисплей. Samsung оснастила Odyssey OLED G9 своим самым продвинутым решением – OLED-матрицей на квантовых точках третьего поколения. Субпиксели тут увеличены и скомпонованы в треугольные конструкции, в результате чего занимают больше пространства подложки, чем при классической схеме. Это улучшает качество прорисовки мелких деталей и уменьшает количество визуальных артефактов. Панель демонстрирует яркие, но не перенасыщенные оттенки, бесконечную контрастность (так как пиксели просто отключаются при отображении черного), отсутствие шлейфов и максимальные углы обзора.

Монитор поддерживает отображение более миллиарда оттенков (8 бит + FRC). Цветовой охват составляет 100% sRGB, 99% DCI-P3 и 98% AdobeRGB. В меню настроек доступно три профиля: «Эко», «Графика» и «Развлекательный», при этом их можно редактировать под свой вкус. Еще семь, включая два пользовательских, открываются после активации «Игрового режима». Пресеты выполнены весьма достойно – ничего вручную настраивать не пришлось, хотя разработчики и предусмотрели ИИ-калибровку с использованием смартфона Samsung.


49-дюймовая панель с радиусом изгиба 1800 мм создает эффект погружения за счет сохранения одинакового расстояния от глаз до любой точки экрана. Соотношение сторон здесь 32:9, а разрешение – DQHD или 5120x1440 (110 ppi). Фактически это два соединенных 27-дюймовых монитора. Минимальный отклик составляет рекордные 0.03 мс, при этом максимальное время от «включения» пикселя определенного цвета до его «выключения» – уже более привычные 3.5 мс. Задержка ввода – 2.8 мс.

В обычном режиме частоту обновления можно выставить в диапазоне 48-120 Гц, а в игровом – поднять ее до 240 Гц. Для OLED-панели это весьма высокий показатель. Имеется поддержка популярных технологий синхронизации, причем в их продвинутых вариациях – AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible и VRR.

Присутствует два варианта опции «Отдых глаз»: в low-режиме подсветка лишь немного теплеет, а вот в high-режиме экран становится желтым, что напрочь сбивает цветовую палитру. Не забыл производитель и про технологию подавления мерцания Flicker Free.

Монитор не может похвастаться экстремальными значениями яркости, но представленного диапазона (60 – 250 нит) вполне хватает для комфортной работы. При этом, подсветка тут умеет автоматически подстраиваться под внешнее освещение – как в плане яркости, так и температуры. В HDR-режиме (поддерживаются стандарты HDR10, HDR10+ Gaming и VESA DisplayHDR 400) яркость локально поднимается до 1020 нит. Белое поле равномерное, а на черном отсутствуют засветы.

Основной проблемой OLED-матриц является их выгорание, поэтому производитель уделил этому моменту особое внимание: ИИ выявляет участки, на которых возможно повышение температуры, а также статичные изображениями, локально снижая их яркость. Присутствует и функция сдвига пикселей. При этом функции работают деликатно, на акцентируя глаз на изменениях. Если не взаимодействовать с ПК более 10 минут, яркость всех пикселей падает до минимальной. Ну а самое приятное и эффективное – возможное выгорание полностью покрывается гарантией.


Поверхность матрицы имеет покрытие Anti-Glare: в Samsung заверяют, что оно на 54% более матовое, чем стандартный антибликовый слой. Про проценты ничего сказать не могу, но объекты и внешние источники света действительно практически не отражаются в экране – играть комфортно, даже если за спиной или сбоку находится яркий свет. Важно, что при этом не страдает цветовая насыщенность изображения. При этом отпечатки на темном фоне видны очень даже хорошо, а удаляются сложно.

Динамики относительно громкие, но ближе к максимальному уровню начинают дребезжать, да и басов здесь немного. При этом присутствуют эквалайзер и технология поддержания единого уровня громкости во всех приложениях. Как бы то ни было, лучше использовать внешние колонки, причем их можно подключить напрямую к монитору по Bluetooth. 

Дополнительные функции

Odyssey OLED G9 – это не только монитор, но еще и полноценный SmartTV на ОС Tizen со встроенными интерфейсами Wi-Fi 5 Dual и Bluetooth 5.2. Доступен вывод сигнала с различных устройств по проводу или удаленно, причем это можно сделать в режиме разделения, получив два экрана стандартного размера, либо по принципу «картинка в картинке». Поддерживаются режим Samsung DeX и службы вроде Microsoft 365. Поддерживается автопереключение на новый источник.


Большая часть интерфейса замощена плитками с контентом из установленных приложений, поддерживается сквозной поиск, а функция SmartThings позволяет устроить из монитора хаб по управлению «Умным домом».

В местном магазине присутствуют различные стриминговые сервисы, браузеры, офисные утилиты, игры, а также Xbox Game Pass и GeForce Now. В целом, если потратили все деньги на монитор, то можно просто подключить к нему клавиатуру с мышью и работать без системного блока.

Кажется, в Samsung перемудрили с настройками, зачем-то разделив их на три группы, причем большинство опций в них дублируется. Основное меню, содержащее все настройки, вызывается нажатием джойстика, горизонтальную панель с параметрами изображения, звука и источников можно открыть удержанием кнопки «Дом» на пульте, а после активации игрового режима появляется доступ к GameBar (для вызова следует зажать клавишу «Плей/Пауза»). Стоит сказать, что часть функций может оказаться недоступна, если активна какая-то другая опция, а вот быстро идентифицировать какая именно виновата, не всегда получается.

Основное меню состоит из 6 разделов. В «Изображении» можно выбрать пресет и режим работы скалера, активировать опцию защиты зрения, а также произвести гибкую регулировку отображения. «Звук» дает возможность включить интеллектуальный режим, усилить громкость, настроить эквалайзер и баланс, добавить объема. Следующий раздел посвящен беспроводным модулям, подключению внешних устройств и удаленному управлению.

Вкладка «Игра» дает возможность активировать игровой режим, отобразить экранный прицел (и переместить его в нужную точку), усилить звуки шагов и выстрелов, отрегулировать видимость в тенях, минимизировать размытие объектов в движении, а также включить подсветку Core Lighting+. Для иллюминации можно не только выбрать цвет и эффект, но и синхронизировать ее с происходящим на экране.

Присутствует интересная функция «масштабирование мини-карты», которая увеличивает выбранную область, размещая ее на свободном участке экрана.

При подключении приставки, Game Mode активируется автоматически. В разделе «Общие сведения» собраны такие настройки, как защита матрицы от выгорания, экономия энергии и родительский контроль. Пункт «Поддержка» позволяет обновить прошивку по воздуху.

Впечатления

Форм-фактор монитора оставил у меня смешанные чувства. На подобном дисплее можно комфортно работать сразу с четырьмя приложениями, однако в каждом окне помещается меньше информации – приходится чаще скроллить, а при горизонтальном расположении интерфейса, последний «съедает» практически всю рабочую зону. В современных играх обеспечивается не только эффект погружения, но и увеличенный угол обзора, благодаря которому можно, например, раньше заметить врагов. Однако во многих тайтлах при вращении камеры изображение вблизи границ начинает растягивается, а при проигрывании кат-сцен с боков возникают черные зоны.

Со старыми играми все хуже. Работающие в соотношении 16:9 оставляют по бокам широкие полосы, в результате чего само изображение получается меньше, чем у стандартной 32-дюймовой модели. Если же родное соотношение 4:3, то черные поля все равно формируют зону 16:9, в которой сама игра помещается в центральную часть, а слева и справа возникают еще и серые полосы (пиксели не выключаются полностью). Плюс к этому сверху и снизу изображение часто выходит за границы дисплея. Смотреть записанные в «киношном» формате фильмы комфортно, но вот в YouTube слева и справа будут те же серые полосы. Наконец, данный монитор поместится далеко не на каждом столе.

В плане качества изображения у меня претензий нет – по сравнению с IPS- или VA- матрицами, цвета у OLED гораздо сочнее и насыщеннее. Особенно заметны преимущества технологии в играх с яркой графикой. В темных же проектах, я всегда активирую опцию детализации теней, что позволяет хорошо различать в них как элементы окружения, так и врагов.

DQHD-разрешение позволяет рассмотреть больше деталей на мелких объектах, например, экипировку солдат в стратегиях или мелкий текст в ролевых играх, однако нагрузка на видеокарту значительно возрастает: где на обычном мониторе можно достичь 150 FPS, на Odyssey OLED G9 можно ожидать не более 120 FPS. Также требуется увеличенное количество видеопамяти. В общем, если раскошелился на топовый монитор, будь готов заплатить и за топовую видеокарту. Высокая частота обновления дает плавную картинку в шутерах и слэшерах, а достойная скорость отклика убирает двоение контуров и шлейфы. 

Справа от стола у меня находится окно, поэтому я практически не играю днем из-за бликов. Местное же матовое покрытие полностью устранило данную проблему. Необходимость в SmartTV, на мой взгляд, весьма сомнительна для монитора – большинство задач гораздо удобнее решается в обычном браузере, а ТВ-трансляции занимают лишь половину экрана или растягиваются. Однако эта функциональность может пригодиться владельцам «умного» дома. 

Стримеры оценят возможность вывести с другого устройства чат и прочую информацию прямо поверх игры. Несмотря на большое количество «фишек», снижающих нагрев, температура поверхности экрана может подниматься до 46 °C, а с учетом его большой площади, монитор иногда буквально «пышет жаром». Отражающаяся от стены RGB-подсветка создает мягкое мерцающее зарево, а функция синхронизации с игрой усиливает эффект погружения. Правда, оценить красоты иллюминации можно лишь при отсутствии внешнего освещения.

Выводы

Odyssey OLED G9 – топовый монитор, практически идеально приспособленный под современные игры: сочные цвета, высокое разрешение, плавная анимация, высокая скорость отклика, превосходный эффект погружения из-за кривизны, расширение угла зрения за счет вытянутой формы. Главное, чтобы видеокарта справилась. Равномерная подсветка умеет подстраиваться под внешнее освещение и не мерцает, блики не страшны за счет качественного матового покрытия, присутствуют технологии, снижающие нагрузку на зрение и защищающие монитор от выгорания. Площадь экрана позволяет одновременно работать с большим количеством открытых окон.

Стоит также отметить утонченный дизайн, широкие возможности по регулировке, функции SmartTV и синхронизируемую с картинкой иллюминацию. При всех преимуществах, смотреть YouTube или играть в старые игры на Samsung Odyssey OLED G9 неудобно, поэтому формат 32:9 подойдет далеко не всем, да и цена в 128 000 рублей довольно «кусается».

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