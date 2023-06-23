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Лазер Raytheon H4 - это совершенно новая концепция Пентагона, который видит смысл в разработке портативного лазера. Подход состоит в том, чтобы лазер можно было легко перемещать на большие расстояния, а также легко монтировать на различных платформах. Это оружие представляет собой 10-киловаттный лазер на монтажной платформе.

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Лазерное оружие Raytheon H4 является результатом многолетних исследований в области оружия направленной энергии. Компания Raytheon, работает над лазерным оружием с 1960-х годов, когда она разработала лазерный дальномер для вооруженных сил США. С тех пор компания продолжает разрабатывать лазерные технологии для различных применений, включая противоракетную оборону, системы борьбы с беспилотниками, а теперь и лазерное оружие H4.

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Лазер Raytheon H4 относится к новому поколению лазерного оружия, которое меньше, мощнее и универсальнее предыдущих моделей. Он предназначен для установки на военные транспортные средства, корабли и самолеты и может использоваться для уничтожения широкого спектра целей, включая беспилотные летательные аппараты, ракеты и небольшие плавательные средства.

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Разработка лазерного оружия H4 была продиктована потребностью в защите от современных угроз, таких как дроны и другие беспилотные системы. Традиционное оружие, такое как пушки и ракеты дорого и неэффективно против целей такого типа. Лазерное оружие, с другой стороны, обладает рядом преимуществ, включая скорость, точность и низкую стоимость выстрела. Лазерное оружие Raytheon H4 способно испускать лазерный луч, который может распространяться на расстояние до нескольких километров, в зависимости от атмосферных условий и мощности лазера.

Raytheon H4представляет собой модульную систему, которая может быть сконфигурирована в соответствии с различными требованиями миссии. Лазерная установка состоит из лазерного модуля, модуля питания и модуля управления. Лазерный модуль отвечает за генерацию лазерного луча, модуль питания обеспечивает необходимую энергию для питания лазера. Модуль управления используется для наведения и стрельбы лазером.

При разработке лазерного оружия H4 одним из требований была высокая точность. Другими требованиями к разработке были: высокая надежность, долговечность и простота технического обслуживания. Лазер H4 использует передовые датчики и системы наведения для поражения целей. Оружие может работать в любых погодных условиях, включая дождь, туман и снег.

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Raytheon H4 способен уничтожать широкий спектр целей, включая беспилотные летательные аппараты, ракеты и другие воздушные угрозы. Лазер также может быть использован для выведения из строя или уничтожения наземных целей, таких как транспортные средства и здания. Это оружие эффективно против небольших беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых ракет, которые трудно поражать традиционным оружием. Лазер также способен поражать несколько целей одновременно, что делает его универсальной системой вооружения.

Кроме того, лазер Raytheon H4 может использоваться для выведения из строя или уничтожения вражеских транспортных средств, таких как танки или грузовики. Это может быть особенно полезно в ситуациях, когда традиционное оружие может оказаться неэффективным, например, при попытке свести к минимуму сопутствующий ущерб.

Другое потенциальное военное применение лазерного оружия Raytheon H4 относится к сфере ведения боевых действий на море. Лазер H4 может быть использован для выведения из строя или уничтожения вражеских кораблей, путем наведения на критически важные системы. Это может быть особенно полезно в ситуациях, когда применение традиционного оружия может нанести значительный сопутствующий ущерб.

Наконец, лазерное оружие Raytheon H4 может быть использовано в качестве инструмента стратегического сдерживания. Само по себе наличие лазерного оружия, способного уничтожать приближающиеся ракеты или выводить из строя вражескую технику, могло бы послужить мощным сдерживающим фактором против потенциальных агрессоров.