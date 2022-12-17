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Ракета Patriot стоит в 100 раз больше БПЛА типа Герань - разбираемся в поставках ЗРК на Украину

Высокая стоимость нейтрализации дешевого беспилотника, отсутствие достаточного количества самих комплексов и необходимость прикрывать небо Тайваня вызывают озабоченности США.
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Правительство США, похоже, завершает планы по поставке ракетной системы класса «земля-воздух» Patriot производства Raytheon на Украину, а СМИ сообщают, что администрация Байдена может объявить о своем намерении к концу недели передать одну батарею.

И хотя система вооружения обеспечит украинским военным скачок вперед в возможностях противовоздушной обороны, особенно в области противоракетной обороны, эксперты подняли вопросы о влиянии, которое одна батарея Patriot может оказать на поле боя, а также о долгосрочной способности Соединенных Штатов продолжать поставлять Украине запасные ракеты для дорогостоящей системы.

Patriot станет еще одним инструментом, который украинские военные могут использовать для защиты энергетической инфраструктуры.

Если администрация Байдена даст зеленый свет поставкам Patriot в Украину, это может быть использовано для противодействия ракетной угрозе. Но в, то время как Украина просит Patriot в течение нескольких месяцев, система не является панацеей, которая полностью решит ее проблемы, сказал Том Карако, эксперт по противоракетной обороне центра стратегических и международных исследований.

«Это политический жест поддержки», — сказал он. «То, что мы отправляем, одна батарея, не будет защищать украинские города. Эта батарея будет защищать только одно ограниченное место.
MIM-104 Patriot производства Raytheon Technologies - это зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с целым рядом угроз, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты, барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.

Батарея Patriot состоит из шести-восьми стартовых систем, установленных на грузовиках, каждая из систем имеет четыре пусковых контейнера, которые могут вместить до четырех ракет одновременно. Батарея, на которой работают около 90 солдат, согласно проекту противоракетной обороны CSIS (Центр Стратегических и Международных Исследований США, Вашингтон), также включает в себя радар, используемый для обнаружения и сопровождения целей, систему управления, высокочастотную антенную мачту и генераторы энергии.Patriot был продан более чем дюжине операторов по всему миру, а армия США является крупнейшим пользователем системы. В настоящее время армия имеет около 60 батарей Patriot, сказал представитель исполнительного офиса программы армии США по ракетам и космосу.

Хотя это число может показаться большим, армейские батальоны Patriot постоянно востребованы боевыми командирами, и вовлечены в интенсивные оперативные мероприятия в объединенных силах, сказал Карако. Возможная поставка на Украину затруднит для американских военных резервирование дополнительных систем или ракет.

«Мы должны быть предусмотрительны с этими дефицитными, драгоценными активами», — сказал Карако. «Хотя мы отправляем только одну батарею, как только она на Украине встанет на боевое дежурство, она, вероятно, не вернется в США. И если они начнут расходовать боеприпасы, они попросят большего, верно? А у нас нет тонн и тонн ракет PAC-2 и PAC-3, которые мы можем себе позволить поставлять.

«Это прискорбно. Это печально, но это очень ценный актив», — сказал он. «И нам нужно управлять этими активами для сдерживания конфликта на Тайване».

Многие детали, связанные с долгосрочным планом обучения операторов, оснащения и обслуживания украинской батареи Patriot, до сих пор неясны, в том числе, сколько пусковых установок будет отправлено в Украину или какие ракеты-перехватчики будут поставлены на Украину.
По словам Карако, украинскими военными могут применяться, как ракеты Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2), которые обладают большой зоной осколочного поражения, так и ракеты Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), с точно реализованным наведением кинетической боевой части ракеты непосредственно на корпус маневренной цели.Другим потенциальным препятствием поставок является профессиональная подготовка и обеспечение. Американским операторам требуется девять месяцев, чтобы пройти программу обучения Patriot в Форт-Силле в Оклахоме (Fort Sill, Oklahoma), сказал представитель армии США по ракетам и космосу.

«Время подготовки, вероятно, может быть сжато», — сказал Карако. «Но это немаловажный период времени».

Эксперты также подняли вопросы о стоимости использования сложной и дорогостоящей системы, такой как Patriot, запускающей ракеты, которые могут стоить миллионы долларов, чтобы сбивать дешевые беспилотники.
«Patriot использовался в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах для защиты от поставляемых Ираном беспилотников и ракет хуситов (хуситы – шиитские повстанцы, которые на данный момент представляют собой весьма могущественную силу в Йемене). « Это дорогой способ ведения боевых действий (хотя, возможно, не такой дорогой, когда в фокусе рассматривается сохранение жизней и ущерба инфраструктуре)», — сказал Байрон Каллан, военный аналитик Capital Alpha Partners.

Использование ракеты-перехватчика, стоящей миллионы долларов для сбивания беспилотника, который стоит 15 000 долларов или более, — это военное решение, в конечном итоге не пойдет на пользу стороне обороны.

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