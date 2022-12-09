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В 2023 году Украина может получить современную военную технику. Речь идет о немецком танке Leopard 2 третьего поколения. Эксперты предполагают, что танки Leopard 2 станут первыми наиболее современными наземными системами вооружений, к которым Украина будет иметь доступ. Такая поставка может произойти и в этом году. Испания выразила желание предоставить Leopard 2 Украине, но танки были очень и очень плохими. Настолько плохими, что украинский представитель Минобороны отказался их получать, и даже отказался использовать предоставленные ЕС деньги на их ремонт.

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Leopard-2A4

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Однако уже открыто говорится, что США готова «позволить» Германии поставлять танки. Скорее всего, это будет сделано с помощью польских танков Leopard. Польша уже начинает перевооружение корейскими K2 Black Panther и американскими Abrams. Польша является одной из самых активных стран Европы в своей помощи Украине.Несколько месяцев назад считалось, что если Украина получит Leopard или Abrams, это приведет к эскалации войны. Будет пересечена красная линия, которая может быть прочитана таким образом, что вовлечет Европу в прямую войну. Однако сейчас красная линия сдвигается Западом. И это изменение исходит из США.

Официальные источники утверждают, что Белый дом оказывает «давление» на Германию, чтобы разрешить отправку Leopard 2 в Украину. Источник цитирует немецкое издание F.A.Z. Согласно информации, Вашингтон настаивает на том, чтобы инициатором поставок был Берлин, а не США. Переговоры продолжаются, пишет F.A.Z.

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Стоящие на хранении итальянские Leopard 1A 5s

«Некоторое время назад Соединенные Штаты дали понять федеральному правительству, что одобрят поставку на Украину немецких основных боевых танков Leopard 2. Два источника, имеющие доступ к секретной информации из двух стран, сообщили F.A.Z., что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уже проинформировал советника канцлера по внешней политике Йенса Плетнера в октябре», — написал немецкий интернет-портал.Как долго Германия способна выдерживать американское давление? Берлин уже неоднократно отказывался отправлять Leopard на Украину. Мало того, Германия ввела эмбарго в отношении некоторых стран, которые эксплуатируют эти танки, от отправки на Украину. Можно также вспомнить о последнем отказе Германии – разместить в Украине две батареи Patriot, которые она предоставляет Польше. Польша предложила разместить их на Украине, но Германия заявила, что эти системы ПВО предназначены для защиты воздушного пространства НАТО.

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Некоторые эксперты говорят, что все дело в сделке, а не в политическом споре. По их словам, Германия может обменять «разрешение на экспорт леопарда» для Украины с США на выгодных ей условиях. Особенно на фоне последнего отказа Вашингтона разрешить Берлину приобрести израильско-американские системы ПВО Arrow 3.

В США некоторые аналитики задают вопросы, например, в том случае если танки Leopard могут быть отправлены на Украину в 2023 году, почему бы не Abrams? По их словам, проблема в логистике, а танков Leopard 2 в Европе предостаточно. Такие претензии можно считать безосновательными, поскольку логистика, даже в отношении наиболее устаревших танков, не является проблемой для Вашингтона. Скорее всего, США продолжат дистанцироваться от подобных решений. Такая политика не является чем-то необычным для Вашингтона – «злить собаку, но самому держаться поодаль и смотреть, как собака кусает других».

M1 Abrams

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На данный момент Вашингтону удобно «бросать» Польшу наедине с состоявшимся фактом поставок танков Леопард 2 на Украину. Как новый эксплуатант корейских и американских танков, Варшава могла бы быть «отдана на растерзание» когда она с благословения США предоставит свои Леопарды Украине. Однако, наиболее вероятно, что именно танки модели Leopard 2, скорее всего, станут первыми на Украине. 2023 год обещает быть благоприятным для Украины с точки зрения поставок западных вооружений. Запад, по слухам, готов поставлять истребители. Если это произойдет, поставка танков Leopard 2 значительно усилит военный потенциал Украины.