Доброго времени суток, дорогие друзья. Завтра стартует самая крупная распродажа на торговой площадке Aliexpress. В данной публикации собраны 5 автотоваров по самым доступным ценам, которые имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Портативный автомобильный стартер Baseus с пусковым током 400 А / 12 В. Если ваш автомобиль отказывается заводиться на морозе или аккумулятор попросту разряжен, то данное пусковое устройство вам пригодится. Просто подключите стартер к аккумуляторным клеммам, и заведите автомобиль. Устройство оснащено встроенным аккумулятором на 8000 мАч, который заряжается от блока питания, через разъем Micro-USB. Пусковое устройство подходит для автомобилей с бензиновым двигателем, объемом менее 4.0 литра, с дизелем – менее 2.5 литра. Возможна доставка стартера со склада в РФ.

Комфортная накидка на автомобильное кресло, которая позволит не ждать, пока прогреется печка в машине. Достаточно закрепить накидку на вашем сиденье и подключить к разъему прикуривателя 12 В. Большим плюсом данного устройства является возможность регулировать температуру (от 35.50C до 500C) с помощью регулятора, который работает в четырех режимах: hi, low, heat.

Вместительный органайзер на спинку сидения автомобиля, который отлично подходит для хранения бутылок с водой, планшетного ПК, а также для множества других мелких принадлежностей. Габаритные размеры органайзера составляют 610*410 мм, изготовлен из водонепроницаемой ткани, которую легко чистить от грязи и пыли. Органайзер крепится к автомобильному креслу при помощи пластиковых застежек.

Многофункциональный FM модулятор, который включает в себя: два порта USB Type-A (5 В / 3 А, 5 В / 1 А – только для чтения USB накопителя), небольшой LED дисплей, а также пять функциональных кнопок. Каждая кнопка отвечает за определенную функцию:

Уменьшение / увеличение громкости;

Переключение на следующий / предыдущий трек;

Настройка частоты радиостанции;

Ответ на входящий вызов;

Пауза / воспроизведение музыки.

Питание модулятора осуществляется от разъема прикуривателя на 12 В. Трансмиттер поддерживает карты памяти формата MicroSD, объемом до 16 Гб. Габаритные размеры устройства составляют 50*45*80 мм.

Автомобильный видеорегистратор, оснащенный 12-ти дюймовым сенсорным дисплеем, профессиональным сенсором от Sony IMX 335, GPS-трекером, а также двумя камерами (заднего и переднего вида). Видео записывается в формате 2К (для передней камеры) и Full Hd (для задней камеры). Устройство поддерживает карты памяти объемом до 64 Гб. Питание видеорегистратора происходит от разъема прикуривателя на 12 В.

