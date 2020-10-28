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Американская частная компания PNY, которая специализируется на производстве модулей памяти, карт памяти и графических ускорителях, анонсировала производительные модули оперативной памяти форм-фактора DIMM, с емкостью 8 Гб.

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В отличие от обычных модулей DDR4 с питающим напряжением 1.2 В, в данном образце, используется повышенное напряжение до 1.3 Вольт, этому способствует работа памяти на тактовой частоте 3600 Мгц. В спецификации к планке памяти указана задержка (тайминги) - 18-20-20. Новинка оснащена радиатором черного цвета, с установленной светодиодной подсветкой.

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Свечением и яркостью подсветки можно управлять, если данная возможность предусмотрена функционалом материнской платы. Реализована поддержка технологии Intel® Extreme Memory Profile, что позволяет сконфигурировать и настроить профили для оверклокинга. Поставляться XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 будет в комплекте двух модулей памяти, работающих в двухканальном режиме с общей емкостью 16 Гб. В качестве приятного бонуса, производитель обещает бессрочную гарантию на купленные планки ОЗУ. Предварительный старт продаж ожидается во второй половине ноября.