Подборка интересной электроники с Aliexpress: мужские смарт-часы, спортивная экшн-камера и другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Мужские смарт-часы
Умные часы от бренда LEMFO имеют выдержанный, классический дизайн. Часы полностью водонепроницаемые, вы спокойно можете носить их под дождем, мыть руки, принимать душ и плавать. Встроенный аккумулятор позволит активно пользоваться часами на протяжении недели, а в режиме ожидания до 15 дней. Устройство соединяется со смартфоном по Bluetooth и имеет ряд полезных функций: шагомер, измерение сердечного ритма, будильник, секундомер, анализ сна, напоминание о движении и многое другое.
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VR очки
Бюджетные VR очки, которые в качестве источника показа 3D видео используют ваш смартфон. Качественное погружение в фильм, обеспечивают две линзы с диаметром 40 мм. Очки имеют совместимость со смартфонами (IOS, Android), диагональ которых, равна не менее 4.5 дюйма и не более 6.53 дюйма. Габаритные размеры устройства составляют 155*210*140 мм. В комплекте с устройством имеется пульт управления. Возможна доставка товара со склада в РФ.
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Экшн-камера EKEN H9R/H9
Бюджетная экшн-камера EKEN H9 способна снимать видео в формате 4К (30 кадр/сек). Разницы между H9R и H9 нет, все отличие состоит в наличие пульта дистанционного управления камерой (H9R). Устройство имеет съемный аккумулятор на 1050 мАч, что позволяет непрерывно вести запись на протяжении 2 часов. EKEN H9 поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб, имеет широкоугольный объектив (170 градусов) и может делать качественные снимки в разрешении 12 Мп. Большое количество аксессуаров камеры доступна в виде 8 опций. Возможна быстрая доставка камеры со склада в РФ.
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Беспроводные наушники
Качественные беспроводные наушники от компании Xiaomi. AirDots соединяются со смартфоном или другим устройством по средству Bluetooth 5.0. В новой версии AirDots прослушивание музыки стало еще более комфортным и удобным, появилась возможность транслировать музыку отдельно на каждый наушник. Встроенный микрофон позволит разговаривать по телефону, не поднося смартфон к лицу.
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Портативная Bluetooth колонка
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Насыщенная басами колонка Anker SoundCore 2 имеет невероятный звук с мощностью 12 Вт. Габаритные размеры устройства составляют 165*54*45 мм. Встроенный аккумулятор на 5200 мАч позволяет добиться до 24 часов непрерывного воспроизведения музыки. Корпус Anker SoundCore 2 защищен от влаги и пыли по стандарту IP67.
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