Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересной электроники с Aliexpress: мужские смарт-часы, спортивная экшн-камера и другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Подвезли дешевые 2070 - дешевле нет совсем нигде
Слив 2080 Super за гроши по промокоду MGA
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо

Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!


Мужские смарт-часы

Умные часы от бренда LEMFO имеют выдержанный, классический дизайн. Часы полностью водонепроницаемые, вы спокойно можете носить их под дождем, мыть руки, принимать душ и плавать. Встроенный аккумулятор позволит активно пользоваться часами на протяжении недели, а в режиме ожидания до 15 дней. Устройство соединяется со смартфоном по Bluetooth и имеет ряд полезных функций: шагомер, измерение сердечного ритма, будильник, секундомер, анализ сна, напоминание о движении и многое другое.

реклама

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

УЗНАТЬ ЦЕНУ

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке


VR очки

Бюджетные VR очки, которые в качестве источника показа 3D видео используют ваш смартфон. Качественное погружение в фильм, обеспечивают две линзы с диаметром 40 мм. Очки имеют совместимость со смартфонами (IOS, Android), диагональ которых, равна не менее 4.5 дюйма и не более 6.53 дюйма. Габаритные размеры устройства составляют 155*210*140 мм. В комплекте с устройством имеется пульт управления. Возможна доставка товара со склада в РФ.

Фото товара, сделанное покупателем:

реклама

Отзыв покупателя:

УЗНАТЬ ЦЕНУ


Экшн-камера EKEN H9R/H9

Бюджетная экшн-камера EKEN H9 способна снимать видео в формате 4К (30 кадр/сек). Разницы между H9R и H9 нет, все отличие состоит в наличие пульта дистанционного управления камерой (H9R). Устройство имеет съемный аккумулятор на 1050 мАч, что позволяет непрерывно вести запись на протяжении 2 часов. EKEN H9 поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб, имеет широкоугольный объектив (170 градусов) и может делать качественные снимки в разрешении 12 Мп. Большое количество аксессуаров камеры доступна в виде 8 опций. Возможна быстрая доставка камеры со склада в РФ.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

УЗНАТЬ ЦЕНУ


Беспроводные наушники

Качественные беспроводные наушники от компании Xiaomi. AirDots соединяются со смартфоном или другим устройством по средству Bluetooth 5.0. В новой версии AirDots прослушивание музыки стало еще более комфортным и удобным, появилась возможность транслировать музыку отдельно на каждый наушник. Встроенный микрофон позволит разговаривать по телефону, не поднося смартфон к лицу.

Фото товара, сделанное покупателем:

реклама



Отзыв покупателя:

УЗНАТЬ ЦЕНУ


Портативная Bluetooth колонка

реклама


Насыщенная басами колонка Anker SoundCore 2 имеет невероятный звук с мощностью 12 Вт. Габаритные размеры устройства составляют 165*54*45 мм. Встроенный аккумулятор на 5200 мАч позволяет добиться до 24 часов непрерывного воспроизведения музыки. Корпус Anker SoundCore 2 защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. 

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

реклама

УЗНАТЬ ЦЕНУ


Дорогие Друзья! Множество интересных товаров с Aliexpress, обзоров, а также важных новостей ежедневно публикуются на канале в Telegram. Подписывайся, будет интересно!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

электроника aliexpress xiaomi redmi airdots топ aliexpress экшн-камера anker soundcore 2 eken h9r vr очки для смартфона лучшая электроника aliexpress мужские смарт-часы подборка алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
22
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
7
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
15
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
79
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
37
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
22

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 79
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 37
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 13 смартфонов Xiaomi
11
Sony PlayStation 4 Pro сильно подешевела – сотни эксклюзивных игр с выгодой до 5000 рублей
7
Sony Xperia 5 подешевел на 260 долларов – Snapdragon 855 и профессиональная камера по низкой цене
+
OnePlus упал в цене на 170 долларов – Snapdragon 865, NFC, 120-Гц дисплей и аккумулятор на 4500 мА*ч
+
ASUS ZenFone 7 Pro сильно подешевел – Snapdragon 865+ и 64-Мп flip-up камера со скидкой 100 долларов
3
Самый бюджетный игровой процессор Intel Core i3-10100F появился в магазинах РФ по сверхнизкой цене
29
Игровой 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600XT рекордно подешевел – 4500 МГц со скидкой до 4500 рублей
45
OnePlus 8T упал в цене – новый флагман на Snapdragon 865 со скидкой 275 долларов
4
7 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную версию MIUI 12 в Европе и мире
4
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
135
Цена Huawei P30 упала до 350 долларов – Kirin 980, NFC и сервисы Google со скидкой 530 долларов
4
Стоит ли обновлять Intel Core i7 шестилетней давности – 4790K против 10700K в тестировании Benchmark
63
6-ядерный Ryzen 5 3600X сильно подешевел – мощный игровой процессор со скидкой 40 долларов
28
Геймерский Ryzen 5 5600X обходит 6-ядерный Core i5-10600K на 36% в новых тестах SiSoftware
42
Цена Redmi Note 9 Pro опустилась на 7 000 рублей – 64 Мп камера, NFC и мощный процессор с ИИ
1
Radeon RX 6900 ХТ получит быструю память GDDR6 16 Гбит/с и огромное энергопотребление 350+ Вт
21
Intel Core i5-9600KF дешевеет - игровой 6-ядерник, обходящий 3600Х, потерял в цене 2500 рублей
34
Xiaomi подтвердила наличие критических ошибок в прошивке MIUI 12 для десятков актуальных смартфонов
3
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
84
Блогер протестировал RTX 3090 в Witcher 3, Horizon Zero Dawn и Crysis 3 в сверхвысоком разрешении 8К
40

Популярные статьи

Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
472
ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
26
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
22
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
35
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - GlacialTech, Ice Hammer, Nexus. Часть 4
10
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Акция в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для Windows 10 и MS Office

Сейчас обсуждают

LEVAK
12:50
Бесится зелень, аж до чёртиков. То есть RX 6800XT на частоте 2000 МГц уже имеет профит 3080, а на частот 2500+ что будет. А ежли ещё выяснится, что с гейм кешем от частоты будет линейный прирост, то п...
Видеокарты семейства AMD Radeon RX 6000 рассчитаны на работу на частотах вплоть до 2.8 ГГц
Alex Ivanov
12:50
Долбоеб едишн. Ты хоть один многоядерный проц тестировал в разных задачах?
Флагман Intel Core i9-11900K выглядят неубедительно, уступив Ryzen 9 5900Х в одноядерных тестах
Panzerkampfwagen
12:50
согласен я тогда погорячился - но качество! 7 лет и ни разу вентиль не включился! Пыли в блоке нет)))
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
шопоголик
12:50
Thermaltake DuOrb для процессора был у меня лет десять назад .Один вентилятор с красной подсветкой ,другой с синей .Ещё для видеокарт был похожий ,поменьше размером .
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - GlacialTech, Ice Hammer, Nexus. Часть 4
Kopcheniy
12:49
Я имею ввиду, что если сейчас при 2560 ядрах у 5700ХТ число ROP уже 64, то что мешает при увеличении основных ядер до 5120 также нарастить ROP до 128? В Ampere зеленые сделали то, что красные сделали...
Видеокарты семейства AMD Radeon RX 6000 рассчитаны на работу на частотах вплоть до 2.8 ГГц
k2viper
12:48
Хорошая картинка, спасибо )
Флагман Intel Core i9-11900K выглядят неубедительно, уступив Ryzen 9 5900Х в одноядерных тестах
Kopcheniy
12:48
Для совсем бестолковых - если по существу/данной теме сказать нечего, то помолчи. А словесный понос на сторонние темы держи при себе.
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
Panzerkampfwagen
12:48
он служит мне 7 лет и даже вентиль не включается))))
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
Юра Репченко
12:47
Я не готов платить свои деньги за развитие предприятия. Я туда хожу деньги зарабатывать, а не вкладывать. Я наёмный рабочий а не совладелец хотя бы.
Флагман Intel Core i9-11900K выглядят неубедительно, уступив Ryzen 9 5900Х в одноядерных тестах
Зеновий Радеонович
12:47
5700XT 1.2В из коробки просит, если что.
Опубликованный BIOS показал, на что способны AMD Radeon RX 6800 XT от партнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем