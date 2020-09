Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!









Аккумуляторный шуруповерт WOSAI представлен в трех разновидностях: на 12 В, 16 В, 20 В. Корпус шуруповерта выполнен из прочного пластика. Максимальная скорость оборотов устройства равно 1500 об/мин. Номинальный крутящий момент шуруповерта равен 28 Нм. Для удобной работы в помещении с плохим освещением, предусмотрена светодиодная подсветка на корпусе шуруповерта. Съемный аккумулятор на 1.5 Ач, позволяет непрерывно работать инструментом на протяжении около 1 часа. На корпусе имеется светодиодный индикатор, для отображения текущего заряда батареи. Данный инструмент является оптимальным решением для полупрофессиональных работ.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $21.07

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ





Отличный строительный фен, работающий от сети 220 В. Рабочий диапазон температуры составляет 100-6500C. Данный инструмент подходит для разных типов работ, таких как: снятие лака и различных наклеек, размягчения нагара от масла, сжатия термоусадочных муфт и прочее. Максимальная мощность строительного фена составляет 2000 Вт. В комплекте поставки устройства имеется 4 насадки для разных типов работ. На корпусе фена имеется дисплей для отображения текущей температуры, а также две кнопки: повышение температуры (+) и уменьшение температуры (-). При коротком нажатии на любую из кнопок, температура повышается/понижается на 100C. При длительном нажатии, температура повышается/понижается на 1000C. Вес устройства составляет 850 грамм.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $27.49

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ





Данный инструмент применяется для гравировки, сверления, шлифовки, полировки различных материалов. На корпусе устройства есть ручной регулятор скорости, которым можно выбрать одну из шести возможных скоростей (от 8000 до 32000 об/мин). Инструмент весит всего 600 грамм. Габаритные размеры составляют 230*60 мм. Большой набор насадок, входящих в комплект поставки, позволит легко и комфортно справиться с любой поставленной задачей.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $16.51

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ





Небольшой стальной молоток, представленный в двух вариантах: с гвоздодером и без него. Габаритные размеры молотка с гвоздодером равны 185*65 мм, без гвоздодера 150*63 мм. Данный мини-молоток подойдет для работ, не требующих применения большой грубой силы. Если вам необходимо забить маленький гвоздик, либо вы работаете с ремонтом мелких устройств, этот мини-молоток вам подойдет. Учитывая его небольшую цену и неплохое качество, в доме он однозначно найдет применение.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $1.46

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ





Отличный измерительный инструмент, изготовленный из металла. Общая длина штангенциркуля составляет 236 мм. Рабочий диапазон измерения составляет от 0 до 150 мм. Погрешность при измерении данным инструментом составляет 0.01 мм. Для работы электронного штангенциркуля необходима батарейка типоразмера LR44 на 1.5 В. На корпусе устройства имеется 3 функциональных кнопки: mm/inch, off/on, zero. Нажатием кнопки «off/on» вы можете включить либо выключить электронный штангенциркуль, кнопка «mm/inch» отвечает за переключение единиц измерения из миллиметров в дюймы и обратно. Кнопка «zero» осуществляет функцию калибровки нуля штангенциркуля. Инструмент поставляется в удобном кейсе, изготовленном из пластика.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $11.19

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ

