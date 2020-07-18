Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!

Многофункциональный, практичный и удобный объектив для вашего смартфона. Данный объектив имеет 3 точные линзы, имеющие разные функции, такие как:

- рыбий объектив (увеличение до 180 градусов), размеры 25*15 мм;

реклама

- увеличение широкоугольным объективом (0,67Х), размеры 20*11.2 мм;

- макросъемка (расстояние съемки от 10 до 23 мм), размеры 15.8*6.5 мм.

В комплект поставки входят 3 объектива. На выбор покупателя, есть несколько вариантов цветов объектива: серебристый, красный, черный, синий и золотой цвет.

Фото товара, сделанное покупателем:

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $1.85

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





реклама

Мусорное ведро с функцией открытия верхней крышки касанием руки. Ведро выполнено из качественного пластика. Габаритные размеры ведра составляют 265*208*330 мм. Емкость, которую может вместить ведро равно 15 литрам. Электрические компоненты ведра питаются от двух батареек типа АА. Покупатель может выбрать один из нескольких вариантов цвета для ведра: белый, черный и серый цвет.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $25.49

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Экшн-камера от бренда EKEN. Выбор комплектации данной камеры имеет до 8 опций. Данная камера способная записывать видео в формате 4К 30 fps. Габаритные размеры камеры составляют 59.3*24.6*41.1 мм. Устройство имеет встроенный аккумулятор на 1050 мАч. Максимальный объем карт памяти, поддерживаемой камерой, равен 32Гб. Для данной камеры можно заказать водонепроницаемый чехол, позволяющий погружаться на глубину до 30 метров.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $34.85

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН

реклама









Колонка имеет встроенный аккумулятор на 4000 мАч, что позволит вам в течение 8 часов наслаждаться любимой музыкой. Габаритные размеры колонки составляют 190*48*66 мм. Колонка поддерживает установку карт памяти до 32ГБ. Поддерживаемые музыкальные форматы: MP3, WMA, WAV, FLAC.

Фото товара, сделанное покупателем:

реклама

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $42.00

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





реклама

Данная беспроводная клавиатура имеет прочную и легкую конструкцию из алюминия. На клавиатуре установлено 64 клавиши. Клавиатура совместима со всеми популярными платформами Windows, Android и iOS (сенсорная панель в iOS не поддерживается). Имея аккумулятор на 140 мАч, клавиатура, может до 48 часов работать без подзарядки и 560 часов в режиме ожидания. Максимальное расстояние клавиатуры до сопрягаемого с ней устройства равно не более 15 м.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

реклама

Цена на момент публикации: $20.99

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН



