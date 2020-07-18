Интересные находки на Aliexpress: широкоугольный объектив для смартфона, бюджетная камера GoPro и многое другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Широкоугольный объектив для смартфона
Многофункциональный, практичный и удобный объектив для вашего смартфона. Данный объектив имеет 3 точные линзы, имеющие разные функции, такие как:
- рыбий объектив (увеличение до 180 градусов), размеры 25*15 мм;
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- увеличение широкоугольным объективом (0,67Х), размеры 20*11.2 мм;
- макросъемка (расстояние съемки от 10 до 23 мм), размеры 15.8*6.5 мм.
В комплект поставки входят 3 объектива. На выбор покупателя, есть несколько вариантов цветов объектива: серебристый, красный, черный, синий и золотой цвет.
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Цена на момент публикации: $1.85
Интеллектуальное мусорное ведро
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Мусорное ведро с функцией открытия верхней крышки касанием руки. Ведро выполнено из качественного пластика. Габаритные размеры ведра составляют 265*208*330 мм. Емкость, которую может вместить ведро равно 15 литрам. Электрические компоненты ведра питаются от двух батареек типа АА. Покупатель может выбрать один из нескольких вариантов цвета для ведра: белый, черный и серый цвет.
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Цена на момент публикации: $25.49
Экшн-камера EKEN H9R/H9
Экшн-камера от бренда EKEN. Выбор комплектации данной камеры имеет до 8 опций. Данная камера способная записывать видео в формате 4К 30 fps. Габаритные размеры камеры составляют 59.3*24.6*41.1 мм. Устройство имеет встроенный аккумулятор на 1050 мАч. Максимальный объем карт памяти, поддерживаемой камерой, равен 32Гб. Для данной камеры можно заказать водонепроницаемый чехол, позволяющий погружаться на глубину до 30 метров.
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Цена на момент публикации: $34.85
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Беспроводная колонка MIFA
Колонка имеет встроенный аккумулятор на 4000 мАч, что позволит вам в течение 8 часов наслаждаться любимой музыкой. Габаритные размеры колонки составляют 190*48*66 мм. Колонка поддерживает установку карт памяти до 32ГБ. Поддерживаемые музыкальные форматы: MP3, WMA, WAV, FLAC.
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Цена на момент публикации: $42.00
Беспроводная Bluetooth клавиатура с тачпадом
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Данная беспроводная клавиатура имеет прочную и легкую конструкцию из алюминия. На клавиатуре установлено 64 клавиши. Клавиатура совместима со всеми популярными платформами Windows, Android и iOS (сенсорная панель в iOS не поддерживается). Имея аккумулятор на 140 мАч, клавиатура, может до 48 часов работать без подзарядки и 560 часов в режиме ожидания. Максимальное расстояние клавиатуры до сопрягаемого с ней устройства равно не более 15 м.
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Цена на момент публикации: $20.99
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