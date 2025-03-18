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Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их

PI Network - криптовалютный проект, запущенный в 2019 году профессорами Стэнфордского университета. С этого времени прошло 6 лет.
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Приветствую всех, сегодня я расскажу про PI Network - криптовалютный проект, запущенный в 2019 году профессорами Стэнфордского университета. Я рассказывал про PI Network в Telegram канале еще в начале развития проекта. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последней информации про крипту и заработок. С этого времени прошло 6 лет, на тот момент майнеров подобного рода было достаточно много, и они, как правило, ничем не заканчивались, но PI, зарегистрированный в Кремниевой долине, внушал больше веры. Давайте посмотрим, оправдалась ли эта надежда и что сейчас из себя представляет данный майнер.

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Если мы посмотрим на coinmarketcap, то увидим, что монета торгуется на серьезных, можно сказать топовых биржах. Это OKX, Bitget, MEXC, Gate.io, LBank и др. Кстати скоро обещают и листинг на бирже BingX Она очень лояльна к СНГ аудитории и позволяет торговать без KYC. На торгах монета Pi за 24 часа, если смотреть по топовым биржам, набирается около двух миллиардов. Это серьезный объем. Ниже подготовил для вас небольшой актуальный на данный момент видео обзор проекта PI.  


Кто создает такие объемы? Часть монет находится на руках у людей, но большая часть проходит миграцию. Например, я недавно прошел KYC, и монеты сейчас мигрируют на мой кошелек, при этом придет около 700 монет, а намайнил я 45 тысяч. То есть разбежка большая. На coinmarketcap пишут, что в циркуляции сейчас находится 6.6 миллиардов из 10 - то есть большая часть монет находится в активном обращении. К слову, эмиссия тут - 100 миллиардов, что невероятно много, и этой цифрой она может не ограничиться. У меня токены сейчас проходят миграцию в майннет. Чтобы вам получить ваши токены, нужно выполнить все условия чек-листа в приложении в разделе "Mainnet" - "Майнет Чеклист". Также нужно пройти KYC верификацию, про которую расскажу ниже.

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Торги монетой в большей степени искусственные, я думаю, их поддерживает команда и биржи, и те люди, которые вывели эти монеты и сейчас сливают их. Комьюнити верит в проект, что обоснованно, ведь по сути это народный блокчейн, на стыке с социальным блокчейном и DePIN, где каждый человек является валидатором и проверяет блоки. 

Это можно делать через приложение на телефоне, оно не является нодой, и вы, как и любой участник, можете проверять блоки. Каждый день вам приходится заходить в приложение и подтверждать свое присутствие, чтобы продолжать майнинг. Приложение PI является хабом по небольшим проверкам. Если пользователь прошел процедуру идентификации - KYC, он получает возможность проверять других пользователей. Когда я проходил KYC, за это пришлось отдать один Pi, и теперь спокойно могу проверять других.

Помимо приложения Pi есть и Pi браузер - отдельное приложение, которое предоставляет доступ ко всей инфраструктуре Pi. Там, в разделе Ecosystem, есть много приложений, например, Pet for Pi, ChatGPT for Pi и другие приложения, построенные на этом блокчейне. То есть это целая система, которая активно развивается. Поэтому я рекомендую обратить внимание на данное приложение. Через Pi браузер можно зайти в сам блокчейн, представляющий собой цепочку из людей, которые прошли KYС и показали, что они не боты, а реальные лица, что очень ценится в криптовалютном мире.

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Ну а сейчас мы посмотрим на то, как пройти KYC. Я, кстати, писал об этом в своем ТГ канале, ссылка есть выше. Тем более я один из первых блогеров, кто рассказал о Pi Network в апреле 2021 года, конечно, ее майнили и раньше, но на тот момент подобных роликов в русскоязычном пространстве было немного.

Для прохождения KYC придется сделать карточку республики Доминика, чтобы с ее помощью пройти идентификацию, ведь российские документы сейчас не принимаются. Чтобы сделать карточку, вам нужно зарегистрироваться на бирже HTX, пройти там KYC, и далее вы переходите в профиль и рядом с KYC нажимаете на значок с республикой Доминика, в результате у вас появится карточка гражданина метавселенной Доминика. Далее можете написать мне либо в чат, либо в личку, я скину вам ссылку на группу, где помогают сделать карточку бесплатно или помогу сам. После вы берете карточку и проходите KYC через приложение или через Pi  браузер. Там надо будет указать адрес в Доминике, ФИО и другие данные, при возникновении сложностей вам помогут. 

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Далее берете ID номер и формируете вот такие вот карточки. Их фотошоп версию можно найти в группе по Pi Network. После проходите KYC верификацию, выведя карточки на экран другого смартфона.

Проект Pi, если сравнивать с другими подобными проектами, типа майнеров на смартфоне, которые в итоге заскамились, более определенная история. У него свое приложение, своя инфраструктура, свой блокчейн, состоящий из людей и поднятых нод для валидации. У Pi  мало схожести с DePin проектом, это больше социал-чейн. При этом вы можете поднять ноду Pi, которая требует компьютерные мощности, но они минимальны, поэтому ее можно поставить на какой-нибудь удаленный сервер. Pi в большей степени это цепочка из людей, которую они выстраивают посредством KYC проверок. В нем много индусов и людей из стран с небольшим достатком, но комьюнити насчитывает более 50 млн. пользователей. Создатели проекта не какие-то школьники, а профессора, и они следуют своему плану, проект торгуется и имеет капитализацию. Будем смотреть, что будет с ним дальше, надеюсь, статья закрыла для вас большинство вопросов по Pi. Не забудьте подписаться на Telegram канал про крипту и заработок в интернете. Там информация выходит быстрее всего. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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