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Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой

История о том, почему выбор комплектующих — это лотерея, а сервисные центры могут стать вашим вторым домом (в плохом смысле).
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Вступление

Мечта о мощном игровом ПК на новой платформе AM5 (Ryzen 5 7500F) обернулась шестимесячным марафоном разочарований, бесконечных поездок по сервисным центрам и проверкой нервов на прочность. Виновники торжества? Три подряд дефектные материнские платы на чипсете B650 от именитых брендов и, как вишенка на торте, видеокарта с мёртвыми вентиляторами. Вот детальная хроника моих страданий и полученные уроки.

Первая кровь — Материнская плата GIGABYTE B650M D3HP

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Начну со своих набросков, что именно я хочу в свой ограниченный бюджет. Выбран Ryzen 5 7500F, 32GB DDR5 Patriot Viper. БП оставил старый, проверенный на 700W. От SSD избавился и купил m2 от HP НА 1ТБ (под систему и игры). Первая материнка (из трёх) — казалось надёжным выбором и что проблем с ней быть не может. Все собрано аккуратно, по инструкциям. Короткое замыкание исключено.

При нажатии кнопки Power, полный ноль, ни вспышек светодиодов, ни шума вентиляторов, ни писков спикера. Абсолютная тишина и темнота. Проверил БП (бумажкой) — вентилятор БП запускается. БП жив. Проверил кнопку Power на корпусе — мультиметром или замыканием контактов отверткой и безрезультатно. Далее решил поставить проц, 1 планку RAM, без дисков, без видюхи), та же мертвая тишина. Проверил CPU (на погнутые ножки), но всё идеально.

Как итог - мёртвая материнская плата и скорее всего, заводской брак контроллера питания (VRM) или самого чипсета. Плата не подает признаков жизни. Понёс в магазин для возврата и обмена по гарантии на ту же серию GIGABYTE B650M D3HP.

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2 недели жизни потеряны (ожидание замены/поездка в магазин).

Материнская плата GIGABYTE B650M D3HP

Дежавю 

Первый раз как будто бы случайность, со вторым экземпляром точно повезет, подумал я.

И вот я уже в магазине (вернули деньги по гарантии и купил такую же. Соблюдал тот же тщательный подход. Приехал домой, заварил чашечку кофе и начал собирать. Симптомы уже были лучше. При включении вентиляторы БП, корпусные и процессорный запускаются, светодиоды на плате загораются. Однако никакого изображения на экране или сигналов спикера, система висит в этом состоянии. Ждал минут 5-7, но всё тщетно. И снова начал диагностировать: проверил оперативную память (перестановка планок, не помогла). Сбросил CMOS - безрезультатно. Проверка видеокарты в другом компьютере и она оказалась рабочая. Картина та же - вентиляторы крутятся, а изображения нет.

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По итогу ещё один дефект Gigabyte. Вероятно, проблема с инициализацией памяти (контроллер памяти в CPU или слоты RAM), повреждение PCIe-контроллера или снова проблема с BIOS, либо чипсетом. Вернул в магазин и решил отказаться от неё. Снова ожидание (пока они её проверяли) и решил взять как мне казалось понадёжнее GIGABYTE B650 EAGLE AX.

GIGABYTE B650 EAGLE AX

Ирония судьбы — GIGABYTE B650 EAGLE AX

Начинал сборку уже с лёгкой паранойей. Система включается, проходит POST (есть мигание светодиодов и звук), появляется изображение, казалось бы всё работает, но не тут-то было. Попытка установить ОС или загрузить с USB приводит к внезапному выключению или перезагрузке через 1-5 минут работы под нагрузкой (или даже без нее). Иногда — синие экраны с ошибками памяти или ядра. Сделал мониторинг температур (в BIOS/UEFI) — температуры CPU/чипсета в норме до сбоя. Стресс-тест в BIOS  — провоцирует мгновенное выключение. 

Замена БП на заведомо рабочий (более мощный/от другой компьютера) и симптомы не исчезли! Проверил RAM Memtest86+ — запускается, но через несколько минут система вырубается или зависает. Не удается завершить даже один проход. Сбросил BIOS/прошивка последней версии — без изменений. Как итог, дефектная материнская плата. Наиболее вероятная причина - нестабильность цепи питания процессора (VRM) или критический дефект самого чипсета B650. Плата не выдерживает даже минимальной нагрузки. Заводской брак. В сервисном центре подтвердили брак, после этого мною было принято решение взять MSI PRO B650-A WIFI. 

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Материнская плата MSI PRO B650-A WIFI


Наконец-то всё заработало! Или нет?

При очередной сборке уже тряслись руки, появилось чувство, что уже снова ничего не заработает. 

Снова собираю всё аккуратно, чтобы ничего не повредить. Накатил ОС, прошла стресс-тесты (AIDA64) Работоспособность подтверждена. Наконец-то можно пользоваться! Эйфория длилась пока не запустил первую требовательную игру. Через 10-15 минут игры начался резкий троттлинг (падение FPS до слайд-шоу), громкий гудящий звук (как вой), а затем  аварийное выключение ПК из-за перегрева. Температура GPU (мониторинг через HWInfo) зашкаливала за 100°C перед выключением! Визуальный осмотр видеокарты в работающей системе показал, что вентиляторы видеокарты НЕ вращались вообще! Ни при запуске, ни под нагрузкой. Никаких признаков жизни.Попытка ручного запуска через ПО (MSI Afterburner, Adrenalin) — безрезультатно. Вентиляторы мертвы. Заводской брак системы охлаждения видеокарты. Неисправность контроллера вентиляторов, самих моторчиков или разъема. Видеокарта была отправлена в сервисный центр. Через 3 недели испытаний моей видеокарты у них в центре, они таки обнаружили проблему с вентиляторами и действительно записали её как бракованную. Получил деньги по гарантии и взял такую же, но уже рабочую. К слову, видеокарта у меня AMD Radeon RX 6600 8GB.

Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 6600 PULSE


Проблемы и уроки, которые я усвоил

 Первые партии часто страдают от повышенного процента брака. Было это уже года 4-5 назад, когда я собирал ПК и тогда было ещё мало комплектующих для платформы AM5. Проблемы могли быть в самом чипсете, в схеме питания (VRM), BIOS, качестве пайки BGA-компонентов (чипсет, контроллеры).

При переходе на абсолютно новую платформу будьте готовы к потенциальным проблемам. Возможно, стоит подождать 2-3 месяца после релиза и первых обзоров.

1. Разный характер отказов:

- Gigabyte #1: Классический DOA (Dead On Arrival) — плата мертва полностью. Самый очевидный, но не менее неприятный брак.

- Gigabyte #2: Плата частично жива (питание подается), но не проходит POST. Более коварный брак, требующий диагностики и исключения других компонентов (RAM, CPU).

 - Asus: Самый опасный тип брака — нестабильность под нагрузкой. Система работает до определенного момента, создавая иллюзию исправности. Проблема проявляется только при реальной работе, требует сложной диагностики (исключение БП, RAM, ПО). Часто виноваты VRM.

 - Видеокарта: Чистый брак системы охлаждения. Компонент работает, но не может функционировать из-за перегрева. Выявляется визуально и мониторингом температур.


2.  Проблемы сервисных центров:

- Ожидание диагностики (7-14 дней), ожидание возврата.

- Необходимость четко описывать симптомы каждый раз, риск неверной интерпретации.

- Затраты времени и денег на поездки.

 Выбирайте магазины с быстрым гарантийным обменом (первые 14-30 дней). Изучайте отзывы о СЦ  до покупки.

3.  Проверка ВСЕГО при получении:

Мой опыт показал, что визуальная проверка вентиляторов ВИДЕОКАРТЫ (запуск при старте ПК и под нагрузкой) обязательна! Не полагайтесь на то, что "новое должно работать". Тестируйте компоненты до окончания гарантии магазина (первые 14-30 дней).

4.  Бренды и везучесть:

Я столкнулся с браком у двух топовых брендов (Gigabyte, Asus). Это не делает их автоматически плохими, но показывает, что брак случается у всех. MSI в данном случае оказалась рабочей, но это могла быть просто удача четвертой попытки. Не бойтесь менять бренд после серии неудач, но не делайте глобальных выводов на одной истории. Ищите конкретные модели с хорошими отзывами и обзорами, обращая внимание на качество VRM и стабильность.

Заключение

Моя история — это не просто чёрная полоса, а настоящий учебник того, как не должно быть, но, увы, иногда бывает. Она подчеркивает важность. Пусть мой шестимесячный квест послужит предостережением и руководством к действию для тех, кто только собирается ступить на тернистый путь самостоятельной сборки ПК. Проверяйте все, документируйте проблемы, запаситесь терпением — и да пребудет с вами стабильность (и удача при выборе железа)! MSI B650 в моем случае оказалась спасением, но ваша "удачная" плата может быть от любого другого бренда. Главное — не сдаваться.

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