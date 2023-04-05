Илон Маск поменял логотип Twitter на собаку сиба-ину из мема
Цена криптовалюты, вдохновленной мемами, подскочила во вторник после того, как Илон Маск изменил логотип синей птицы Twitter на собаку, связанную с цифровым токеном. И это несмотря на то, что на магната подали в суд за его предыдущее продвижение монеты.
Маск купил Twitter в октябре прошлого года за 44 миллиарда долларов и с тех пор сократил штат сотрудников, ввел платные аккаунты и восстановил заблокированных пользователей, включая бывшего президента Дональда Трампа.
Его решение изменить логотип на собаку сиба-ину, будь то постоянная или еще одна недолговечная шутка, привело к тому, что цена Dogecoin выросла более чем на 25 процентов, с менее чем 0,08 доллара до более чем 0,10 доллара.
У главы Twitter 133 миллиона подписчиков, и он уже давно использует платформу для саморекламы и юмора, иногда также продвигая Dogecoin, крайне нестабильную криптовалюту, изначально созданную в шутку. Маск сказал, что он привержен криптовалюте, и значительная часть его состояния хранится в Bitcoin.
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Наблюдатели задаются вопросом, будет ли магнат использовать свою покупку Twitter для создания «приложения для всего», похожего на китайский WeChat, который предлагает широкий спектр услуг.
Использование Dogecoin владельцем SpaceX привело к тому, что у него возникли проблемы с законом, когда инвестор предъявил ему иск на 258 миллиардов долларов. Он утверждает, что потерял огромные суммы денег из-за деятельности Маска, хотя миллиардер отклонил эти претензии.
При подаче в суд Нью-Йорка в пятницу команда юристов Маска назвала иск «причудливым вымыслом», который «должен быть полностью отклонен с предубеждением». «Нет ничего противозаконного в твиттерских словах поддержки или забавных картинках о законной криптовалюте», — говорится в заявлении.
Собака сиба-ину стала популярным мемом в 2013 году, когда постеры на таких форумах, как Reddit и 4chan, начали использовать изображения японской породы собак вместе с сообщениями, написанными на ломаном английском. Криптовалюта была выпущена в качестве шутки позже в том же году и в течение многих лет оставалась практически бесполезной, как и тысячи других монет.
Однако в мае 2021 года ее стоимость ненадолго подскочила до рекордных на тот момент 0,73 доллара после того, как Маск предложил своей автомобильной фирме Tesla начать принимать ее в качестве оплаты.
Однако стоимость быстро упала, и инвесторы обвинили Маска в манипулировании стоимостью криптовалюты для получения быстрой прибыли.
Изменение логотипа вызвало множество сообщений с изображением собаки-мема — в последнюю очередь от Маска, который опубликовал в Твиттере прошлогодний разговор с подписчиком, где он пообещал купить Twitter и сделать сиба-ину своим логотипом.
Однако некоторые пользователи были настроены более цинично. «Почему у меня такое ощущение, что значок Doge был добавлен, для того, чтобы когда вы будете искать «Elon» и «Doge», история его иска была похоронена», — написал в Твиттере комик Джесси Макларен.
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