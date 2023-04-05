Цена криптовалюты, вдохновленной мемами, подскочила во вторник после того, как Илон Маск изменил логотип синей птицы Twitter на собаку, связанную с цифровым токеном. И это несмотря на то, что на магната подали в суд за его предыдущее продвижение монеты.

Маск купил Twitter в октябре прошлого года за 44 миллиарда долларов и с тех пор сократил штат сотрудников, ввел платные аккаунты и восстановил заблокированных пользователей, включая бывшего президента Дональда Трампа.

Его решение изменить логотип на собаку сиба-ину, будь то постоянная или еще одна недолговечная шутка, привело к тому, что цена Dogecoin выросла более чем на 25 процентов, с менее чем 0,08 доллара до более чем 0,10 доллара.

У главы Twitter 133 миллиона подписчиков, и он уже давно использует платформу для саморекламы и юмора, иногда также продвигая Dogecoin, крайне нестабильную криптовалюту, изначально созданную в шутку. Маск сказал, что он привержен криптовалюте, и значительная часть его состояния хранится в Bitcoin.

реклама

Наблюдатели задаются вопросом, будет ли магнат использовать свою покупку Twitter для создания «приложения для всего», похожего на китайский WeChat, который предлагает широкий спектр услуг.

Использование Dogecoin владельцем SpaceX привело к тому, что у него возникли проблемы с законом, когда инвестор предъявил ему иск на 258 миллиардов долларов. Он утверждает, что потерял огромные суммы денег из-за деятельности Маска, хотя миллиардер отклонил эти претензии.

При подаче в суд Нью-Йорка в пятницу команда юристов Маска назвала иск «причудливым вымыслом», который «должен быть полностью отклонен с предубеждением». «Нет ничего противозаконного в твиттерских словах поддержки или забавных картинках о законной криптовалюте», — говорится в заявлении.

Собака сиба-ину стала популярным мемом в 2013 году, когда постеры на таких форумах, как Reddit и 4chan, начали использовать изображения японской породы собак вместе с сообщениями, написанными на ломаном английском. Криптовалюта была выпущена в качестве шутки позже в том же году и в течение многих лет оставалась практически бесполезной, как и тысячи других монет.

Однако в мае 2021 года ее стоимость ненадолго подскочила до рекордных на тот момент 0,73 доллара после того, как Маск предложил своей автомобильной фирме Tesla начать принимать ее в качестве оплаты.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Однако стоимость быстро упала, и инвесторы обвинили Маска в манипулировании стоимостью криптовалюты для получения быстрой прибыли.

Изменение логотипа вызвало множество сообщений с изображением собаки-мема — в последнюю очередь от Маска, который опубликовал в Твиттере прошлогодний разговор с подписчиком, где он пообещал купить Twitter и сделать сиба-ину своим логотипом.

Однако некоторые пользователи были настроены более цинично. «Почему у меня такое ощущение, что значок Doge был добавлен, для того, чтобы когда вы будете искать «Elon» и «Doge», история его иска была похоронена», — написал в Твиттере комик Джесси Макларен.