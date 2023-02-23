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Пять новых тенденций, которые могут изменить нашу жизнь в Интернете

ИИ, виртуальная реальность и другие инновации, которые могут серьезно изменить нынешний Интернет
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Интернет, плотно вошедший в нашу жизнь, очень быстро меняется. Искусственный интеллект (ИИ), виртуальная реальность и инновации, такие как блокчейн — своего рода цифровая запись транзакций — призваны изменить онлайн-мир, затрагивая все, от социальных сетей до того, как люди и компании зарабатывают деньги на своем творчестве.

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Если вас смущает скорость изменений, вот что вам нужно знать о пяти тенденциях, которые могут оказать серьезное влияние.

1. Генеративный ИИ

Искусственный интеллект и более специфическая область машинного обучения (где программное обеспечение совершенствуется при выполнении задач) уже используются для персонализации рекомендаций, которые мы получаем при совершении покупок онлайн, в цифровых помощниках, таких как Alexa, и для автоматического перевода текста. Использование этой технологии, скорее всего, будет только расти. Существуют некоторые инновационные способы использования искусственного интеллекта предприятиями, которые могут указывать на то, как люди будут использовать эту технологию в будущем.

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Чат-бот ChatGPT на базе искусственного интеллекта является ярким примером. Microsoft недавно инвестировала 10 миллиардов долларов США в материнскую компанию чат-бота, показывая, насколько серьезно она относится к этим онлайн-инструментам.

Некоторые журналисты восприняли это как начало «войны ИИ» между Microsoft и Google. Последняя компания внедрила ИИ в свою поисковую систему, чтобы улучшить ответы, которые получают люди. 

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Jasper.ai — еще одно перспективное использование ИИ. Этот онлайн-сервис генерирует письменный контент для блогов, сообщений в социальных сетях и писем.

Тем временем Meta*, компания, владеющая Facebook, работает над программным обеспечением на основе искусственного интеллекта, которое может генерировать видео из текстовой подсказки, например «Плюшевый мишка рисует портрет». Это считается следующим шагом по сравнению с онлайн-инструментами, которые генерируют изображения из текста, например, DALL-E и Stable Diffusion.

2. Метавселенная

«Метавселенная» предназначена для того, чтобы сделать онлайн-мир более похожим на реальный за счет использования очков виртуальной реальности (VR). Вместо того чтобы взаимодействовать с двухмерным профилем в социальных сетях, вы надеваете свою виртуальную гарнитуру, чтобы ее представлял аватар в трехмерном виртуальном мире. Ваш аватар сможет общаться с другими в пространстве, смоделированном в реальном мире. Интернет-магазины могли бы принимать форму виртуальных 3D-пространств, чтобы покупатели могли просматривать товары почти так же, как в повседневной жизни.

Новая волна продвинутых VR-гарнитур может помочь создать метавселенную. Они могут включать расширенные функции, такие как отслеживание взгляда, которое может сделать взаимодействие с трехмерными мирами более мгновенным и реалистичным, и определение выражения лица, гарантирующее, что трехмерные аватары полностью воспроизводят поведение своих пользователей. Apple и Qualcomm разрабатывают новые VR-шлемы, которые могут появиться в 2023 году, но детали их функций пока держатся в секрете.

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YouTube и Meta* создают библиотеки 360-градусного видео и изображений, а также компьютерных объектов и фонов, которые можно использовать для создания трехмерных сред, которые ваш аватар будет исследовать в этих виртуальных мирах.

3. Цифровые сертификаты

Владельцы 360-градусного видео и компьютерных ландшафтов, предназначенных для использования в метавселенной, захотят продавать свои цифровые творения. Чтобы предотвратить несанкционированное использование, своего рода токен, называемый NFT, может предоставить этим элементам цифрового контента сертификаты подлинности и права собственности.

Эти невзаимозаменяемые токены позволяют уверенно покупать и продавать контент, что все чаще происходит с использованием криптовалюты. В 2022 году YouTube, Facebook, Instagram и Twitter представили NFT своим пользователям и рекламодателям. Visa и Mastercard также сделали возможным покупку NFT с помощью своих кредитных и дебетовых карт.

Несмотря на недавнее падение рынка NFT, прогнозы американской фондовой биржи Nasdaq предполагают, что токены могут хорошо взлететь в 2023 году.

4. Блокчейн

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Своего рода цифровая запись или реестр, называемый блокчейном, может помочь в создании частных сетей людей в Интернете, предоставляя им безопасное пространство, свободное от троллей, преследователей и мошенничества. Разрешение на просмотр информации может быть ограничено небольшим числом людей, а запись активности, предоставляемая блокчейном, не может быть изменена. Это означает, что любая несанкционированная активность в сети мгновенно отслеживается.

А поскольку информация хранится в сети компьютеров, а не на одном сервере, ее труднее взломать. Примером нового типа онлайн-сообщества, которое может использовать блокчейн, является DAO (децентрализованная автономная организация). Эти сети отказались от типичного управления «сверху вниз», используемого в других сетях, в пользу более демократической формы управления без центральной власти.

Социальная платформа под названием Mastodon во многих аспектах схожа с DAO. Недавно в новостях сообщалось, что более миллиона пользователей перешли из Twitter на платформу после поглощения известной соцсети Илоном Маском. 

5. «Воркфлюенсеры»

Компании обратили внимание на рост влиятельных лиц в социальных сетях и применяют их подход для охвата целевой аудитории. Они используют так называемых «воркфлюенсеров». Компании осознали, что профили и сообщения сотрудников в социальных сетях могут лучше отражать бренд, чем корпоративные аккаунты.При продуманном подходе посты сотрудников в социальных сетях могут показаться другим пользователям значительно более аутентичными, чем корпоративный PR. Люди стали более честными в повседневной трудовой жизни, а не только в рассказах о профессиональных вехах и достижениях.

Организации, скорее всего, разработают процедуры, побуждающие команды и сотрудников общаться и распространять материалы от имени компании.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

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