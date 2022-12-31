TSMC начала массовое производство чипов на основе своего первого производственного процесса N3B

TSMC начала массовое производство чипов на основе своего первого производственного процесса N3 (3-нм класс) через несколько месяцев после того, как Samsung Foundry запустила крупносерийное производство с использованием своего узла 3GAE (3-нм класс), но у TSMC с доходом значительно лучше, согласно отчету Business Next, в котором цитируются различные отраслевые аналитики и эксперты, но TSMC не подтвердила эти отчеты.

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Аналитики и эксперты, специализирующиеся на полупроводниках, опрошенные Business Next, подсчитали, что в настоящее время доход TSMC N3 может составлять от 60% до 70% или от 75% до 80%, что весьма неплохо для первой партии. Между тем, финансовый аналитик Дэн Нистедт написал в Твиттере, что текущая доходность N3 TSMC аналогична доходности N5 в начале ее роста, которая, по данным СМИ, может достигать 80%.

Напротив, доходность 3GAE от Samsung Foundry на ранних стадиях варьировалась от 10% до 20% и не улучшилась, согласно отчету, который без подробностей цитирует отраслевые источники. Кроме того, в отчете говорится, что изменчивость качества чипсов была очень высокой.

Хотя оценки сильно различаются, следует отметить несколько пунктов, касающихся текущих доходов TSMC N3. Во-первых, неизвестно, рассчитывается ли доходность для коммерческих чипов, проходящих через Fab 18 TSMC, или для коммерческих и тестовых чипов, содержащих различные IP-адреса клиентов TSMC. Во-вторых, никто, кроме TSMC и ее клиентов, не знает на данный момент точную норму выхода коммерческих или тестовых чипов. В-третьих, если рассматривать только коммерческие подложки, на данный момент N3 от TSMC используется для создания очень ограниченного числа чипов для первых пользователей, хотя это основано на рыночных слухах.

Принимая во внимание, что TSMC, как правило, разрабатывает свои передовые производственные технологии вместе с Apple — своим крупнейшим клиентом и его альфа-клиентом для передовых узлов — с учетом требований, а высокотехнологичный гигант из Купертино, Калифорния, адаптирует свои проекты к возможностям TSMC, неудивительно, что первоначальная доходность может достигать 80%. Между тем, выход продукции в 60% может быть не совсем высоким для чипа (или чипов), предназначенного для питания продуктов массового рынка.

В любом случае, поскольку количество конструкций N3, которые TSMC выпускает на коммерческой основе, на данный момент ограничено, а данные о доходности являются коммерческой тайной завода и его клиентов, пока нельзя делать какие-либо суждения о том, насколько высока или низка доходность TSMC N3.

На самом деле, по той же причине стоит воздержаться от сравнения производительности TSMC N3 с производительностью Samsung Foundry 3GAE на ранних стадиях.

Кроме того, принимая во внимание слухи, связанные с первоначальным узлом N3 (также известным как N3B), Apple может быть единственной компанией, которая вообще примет эту технологию, поскольку другие разработчики намерены использовать N3E, который имеет улучшенное окно процесса. Между тем ранние доходы N3 могут быть неприменимы к N3E (и другим узлам из семейства технологий N3), и эта технология процесса на самом деле является тем, о чем должна заботиться отрасль в целом, поскольку она будет широко использоваться.

Современные технологии производства полупроводников включают в себя тысячи технологических операций и зависят от материалов, используемых инструментов производственного оборудования, технологических рецептов и множества других факторов. Следовательно, могут быть тысячи способов повысить или понизить доходность, поэтому важно иметь очень глубокое понимание того, как один фактор влияет на другие. Поскольку TSMC N3 (N3B), N3E, N3S, N3P и N3X — это очень разные производственные технологии, первые доходы N3 — хороший знак для остальных, но они не гарантируют, что другие узлы будут такими же успешными (или не такими успешными).

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Имейте в виду, что TSMC не прокомментировала новость (и она никогда не прокомментирует доходность), так что относитесь ко всем цифрам с долей скептицизма.