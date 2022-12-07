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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Сервис самообслуживания Apple теперь доступен в Европе
Сервис самообслуживания Apple наконец-то запустили за пределами США, спустя более года после первого анонса
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Сервис самообслуживания Apple наконец-то запустили за пределами США, спустя более года после первого анонса. Владельцы сломанных компьютеров Mac и iPhone в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польше, Испании, Швеции и Великобритании смогут приобрести детали и инструменты для линеек iPhone 12 и iPhone 13, а также ноутбуков Mac Apple Silicon.

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Доступно более 200 запасных частей, а также руководства по ремонту, но в объявлении содержится небольшая оговорка, в которой говорится, что программа самостоятельного ремонта предназначена для клиентов, имеющих опыт в сложностях ремонта электронных устройств. Apple дает понять, что лучшее, что можно сделать с неисправным Mac или iPhone, — это отнести его к сертифицированному специалисту по ремонту. Она считает, что 80% ее клиентов в Европе живут в пределах 30 миль от такого мастера электроники, принимая во внимание Apple Store и независимых мастерских. За последние три года количество сервисных центров в Европе удвоилось.

Все детали были протестированы, и это одни и те же детали по одинаковой цене, используемые специалистами по ремонту Apple. Если вы не хотите покупать отдельный набор специальных инструментов для ремонта устройства Apple, который включает в себя динамометрические отвертки, ремонтные лотки и прессы для дисплеев и аккумуляторов, вы также можете арендовать его за 49 долларов (или в местной валюте) и вернуть их через неделю с помощью бесплатной доставки. 

«Мы считаем, что лучшая технология для наших клиентов и для планеты — это долговечная технология, поэтому мы разрабатываем наши продукты так, чтобы они были долговечными и редко требовали обслуживания или ремонта», — сказал Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple. «Но, когда требуется ремонт, мы хотим, чтобы у клиентов было много вариантов безопасного и надежного ремонта. Вот почему мы рады запустить сервис самообслуживания в Европе, предоставив нашим клиентам прямой доступ к оригинальным запчастям, инструментам и руководствам Apple».

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Магазин самообслуживания можно найти на сайте selfservicerepair.eu. Он позволяет потенциальным ремонтникам просматривать онлайн-руководства по ремонту в формате PDF, прежде чем они решат, стоит ли что-то откручивать на задней панели ноутбука за 2000 долларов.

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