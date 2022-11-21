Это достаточно неудачная комбинация как для пользователей, так и для рыб

Гибрид ПК и аквариума MetalFish был протестирован японским техническим центром. У Сатоши Хинума из PC Watch корпус вызвал смешанные чувства из-за безопасности как рыб, так и самого ПК. Кроме того, гибрид ПК и аквариума должен может столкнуться с дополнительными природными проблемами в Японии, где землетрясения и подземные толчки довольно частое явление.

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Еще в августе в сети впервые появились сообщения о корпусе MetalFish Y2 Fish Tank. На случай, если название еще не выдало его, это было гибридный корпус Micro-ATX для ПК и аквариум. Читатели были обеспокоены как компонентами ПК под аквариумом, так и судьбой рыб, разогреваемых от устройства. Таким образом, интересно рассмотреть первые результаты профессиональных испытаний корпуса MetalFish с дополнительными опасениями по поводу непредсказуемых землетрясений.

Во-первых, очевидно, что секция для ПК в корпусе Y2 Fish Tank Chassis не очень велика, но сборка ПК не выглядит слишком сложной или ограниченной при использовании компактных и удобных для малого форм-фактора компонентов. В комплект входит даже переходной кабель PCIe, так что вы можете разместить видеокарту под аквариумом. Когда ПК полностью собран, владельцы по-прежнему имеют довольно легкий доступ к компонентам ПК, так как можно выдвинуть материнскую плату и лоток для компонентов после откручивания нескольких винтов.

После завершения сборки ПК рецензент приступил к разделу аквариума. Он суммировал основные проблемы и тревожные наблюдения, связанные с этой частью процесса сборки, ниже:

Акриловая верхняя панель имеет отверстия для винтов, в которой могут появиться трещины.

Есть выбор между изоляцией аквариума или более привлекательными светодиодами RGB.

Яркость светодиодов на верхней части аквариума была довольно высокой и не регулируемой — она не интегрирована в элементы управления RGB-подсветкой ПК.

Перфорация для воздушного потока в корпусе ПК усилила беспокойство о возможности попадания брызг из аквариума.

Стеклянный резервуар для воды весит 12 кг, добавьте рекомендуемые 10-12 литров воды, и вы получите хрупкую коробку весом около 24 кг, что делает перемещение ПК очень опасным.

Местные землетрясения могут вызвать разлив воды.

Некоторые читатели Tom's Hardware опасались, что, когда ПК находится под нагрузкой несколько часов, вода может нагреваться, негативно сказываясь на живущей в ней рыбе. PC Watch проверили, что может произойти с некоторыми температурными показаниями.

MetalFish поставляет белый теплоизоляционный лист, который устанавливается между ПК с акриловой панелью и секцией аквариума. Однако это серьезно затемняет ленты светодиодного освещения, которые в противном случае светили бы вверх сквозь воду. Во время испытаний было замечено, что в верхнем (аквариумном) отсеке корпуса Y2 Fish Tank Chassis температура поднялась на 1,4 градуса Цельсия (с 25 до 26,4) после 30 минут под нагрузкой без изоляционного листа. Похоже, что этот тест был проведен без воды в резервуаре, но все равно вызывает беспокойство, если ПК находится под нагрузкой несколько часов.

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В своем заключении PC Watch не рекомендует использовать этот гибридный корпус с секцией аквариума, полной водных обитателей, из-за риска утечек и разливов, а также возможных землетрясений. Вместо этого предлагается использовать верхний резервуар для небольшого сада/террариума.