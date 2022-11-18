Крупный производитель производственного оборудования потеряет 2,5 миллиарда долларов дохода из-за санкций США против Китая

Когда в октябре правительство США ввело масштабные санкции против китайского сектора полупроводников и суперкомпьютеров, глобальная полупроводниковая промышленность потеряла около 240 миллиардов долларов в стоимости акций. По мере того, как начинается новый цикл квартальных отчетов, мы узнаем, сколько доходов потеряют американские компании из-за новых правил. Цифры ошеломляют, но они не обанкротят эти фирмы. Кроме того, согласно Applied Materials, крупному производителю производственного оборудования, китайские компании могут настроить свои технологические процессы, чтобы хитро обойти новые правила.

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«Мы ожидаем, что некоторые клиенты могут решить изменить свой план или изменить свою технологию, чтобы они не превышали порог, на который распространяются правила на данный момент», — сказал Брайс Хилл, финансовый директор Applied (через SeekingAlpha).

Выход для китайского полупроводникового сектора?

Последние экспортные правила США ограничивают импорт американского оборудования и технологий, с помощью которых можно производить логические микросхемы с непланарными транзисторами на узлах 14/16 нм и ниже, 3D NAND со 128 или более слоями и микросхемы памяти DRAM с половинным шагом 18 нм или меньше. Все это достаточно передовые технологические процессы, широко используемые сегодня и требующие оборудования таких американских компаний, как Applied Materials, KLA и Lam Research.

Для отгрузки оборудования для производства чипов, подпадающего под действие новых правил, производители инструментов для их производства в США, а также компании, производящие оборудование с использованием американских технологий, должны получить экспортную лицензию от Министерства обороны США. Заявки на получение лицензии должны быть рассмотрены с презумпцией отказа.

Applied Materials подчеркивает, что некоторые из ее клиентов могут изменить свои технологические процессы, чтобы избежать новых правил. Например, хотя Applied прямо не говорит об этом, мы можем предположить, что SMIC может предложить 17-нм производственный процесс, тогда как YMTC может уменьшить количество активных слоев 3D NAND в своих чипах.

«Есть некоторые клиенты, которым мы пытаемся разъяснить, что мы можем подать заявку на получение лицензий или мы можем получить разрешения, как только они убедятся, что их технология соответствует руководящим принципам», — сказал финансовый директор Applied во время недавней телефонной конференции компании. «С другой стороны, мы ожидаем, что некоторые клиенты могут решить изменить свой план или изменить свою технологию, поэтому на данный момент это не превысит порог, на который распространяются правила».

Однако разработка таких узлов и их проверка/квалификация клиентами потребуют некоторого времени, поэтому не ожидайте, что этот способ сработает в ближайшем будущем.

Например, переход с 14-нм на 17-нм потребует от клиентов SMIC значительно изменить свои существующие конструкции, чтобы достичь определенных показателей производительности и мощности на более толстом узле. Кроме того, меньшая плотность транзисторов будет означать большие размеры кристаллов, что повлияет на стоимость, выход продукции и даже размеры упаковки. Поэтому ожидается, что нынешние клиенты SMIC с конструкциями класса 14 нм будут продолжать использовать узел и услуги компании, пока завод может их предоставлять. Между тем, гипотетический 17-нм узел (при условии, что это имеет финансовый смысл) может использоваться для совершенно других конструкций. Конечно, все предположения о гипотетическом 17-нанометровом узле SMIC являются чисто спекулятивными.

Для производителя 3D NAND YMTC все также чрезвычайно сложно. 128-слойные устройства 3D NAND компании соответствуют очень специфической емкости 3D TLC или 3D QLC, поэтому простое отключение некоторых слоев повлияет на экономическую целесообразность этих устройств. Внедрение устройств, сконфигурированных по-другому, — длительный процесс, поэтому, опять же, YMTC пока может, будет продолжать поставлять компоненты, которые она в силах производить.

В общем, хотя многие варинаты теоретически возможны (поскольку, в конце концов, ни SMIC, ни YMTC не хотят списывать оборудование на миллиарды долларов), они являются дорогостоящими и не могут быть реализованы за одну ночь.

10% от дохода

Компания Applied Materials, крупный производитель оборудования для производства полупроводников, на этой неделе заявила, что санкции США против китайской полупроводниковой промышленности, запрещающие ей поставлять передовые инструменты своим клиентам в Китае, обойдутся ей в 2023 финансовом году в размере 2,5 млрд долларов дохода, или 10% выручки компании в размере 25,79 млрд долларов в 2022 финансовом году. Компания продолжит попытки получить соответствующие экспортные лицензии от Министерства торговли США.

«В настоящее время мы ожидаем, что безоговорочное влияние новых правил на доходы может составить до 2,5 млрд долларов в 2023 финансовом году», — сказал Брайс Хилл, финансовый директор Applied. «Мы продолжаем работать над соблюдением нормативных требований, включая получение лицензий и разрешений».

Воздействие уже достигло цели

Новые правила уже повлияли на результаты Applied за четвертый квартал 2022 финансового года, который закончился 31 октября.

«В четвертом квартале новые правила сократили наши доходы от Semi Systems и AGS примерно на 280 миллионов долларов, что соответствовало нашим ожиданиям на 12 октября», — сказал Хилл. «Мы ожидаем, что в первом квартале новые правила сократят выручку Semi Systems и AGS примерно на 490 миллионов долларов в совокупности и снизят нашу валовую прибыль примерно на один процентный пункт — и то, и другое без каких-либо смягчений».

KLA оценивает влияние

KLA, еще один крупный производитель WFE из США, заявил в конце октября, что на его доходы повлияют новые экспортные правила США.

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«Конкретно для KLA, хотя значительная часть нашего бизнеса в Китае сосредоточена на инвестициях в устаревшие узлы, которые не находятся в центре внимания недавних экспортных ограничений, наши системы и доходы от услуг будут неблагоприятно затронуты в будущем, поскольку мы не можем предоставлять системы и поддержку определенных клиентов для определенных конечных целей», — говорится в заявлении KLA. «Мы оцениваем более широкие последствия и сотрудничаем с правительством США, чтобы предоставить необходимую информацию о наших продуктах и услугах».