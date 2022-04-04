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Steam опубликовала статистику используемых CPU и GPU за март 2022 года
Согласно данным, на первое место по популярности вышли шестиядерные процессоры
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Steam опубликовал статистику использующихся CPU и GPU за март 2022 года. Во-первых, произошел значительный сдвиг в статистике используемых ЦП, поскольку шестиядерные чипы впервые заняли лидирующую позицию, сместив четырехъядерные процессоры на второе место. Во-вторых, Nvidia GeForce RTX 2060, возможно, пытается достичь вершины таблицы графических адаптеров, переместившись на третье место.

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Последние данные Steam Hardware Survey показывают, что геймеров с шестиядерными процессорами на этой популярной платформе больше, чем владельцев четырехъядерных процессоров. Кроме того, новейшие данные показывают, что процессоры с шестью или более физическими ядрами составляют 34,22% пользовательской базы, при этом 33,74% пользователей обходятся четырьмя физическими ядрами на своих ПК.

Причем увеличение доли шестиядерных процессоров довольно быстрое. Согласно архивам, ранее доминировали четырехъядерные чипы, на которые приходилось 41,61% доли пользователей Steam.

Данные также указывают на стабильное увеличение количества восьмиядерных процессоров, и доля процессоров с шестью или более ядрами действительно хорошо выросла (за исключением необычных конфигураций, таких как 1,3 или 5-ядерные процессоры).

Еще около месяца назад Nvidia GeForce GTX 1060 была самой популярной видеокартой среди пользователей Steam. Более того, в начале 2022 года она даже прибавила несколько долей процента. Возможно, это связано с тем, что GPU нашел спрос на рынке б/у. В марте данная модель снова выросла и сохранила свое лидерство с 8,18% рынка.

Почему GeForce RTX 2060 так и не заняла первое место после того, как Nvidia тщательно подготовила его как преемника GTX 1060? Ответ на этот вопрос, вероятно, кроется в сочетании нехватки полупроводников, Covid-19, скальпинга и крипто-майнинга — все это работало на то, чтобы в последние пару лет новые графические адаптеры не попадали в руки геймеров.

В марте RTX 2060 поднялась с четвертого места на третье, обогнав GeForce GTX 1050 Ti и заняв место на подиуме. Выйдет ли когда-нибудь RTX 2060 на первое место? Сложно сказать. Эта видеокарта с архитектурой Turing отстает от лидера примерно на 2,5%. Тем не менее Ampere GeForce RTX 3060, занявшая седьмое место, поднялась в два раза быстрее, чем RTX 2060 в марте. Так что, скорее всего, новым лидером станет не устаревающая видеокарта 2060, а новая RTX 4060.

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Есть также и многообещающие признаки того, что видеокарты становятся все более доступными. Если данная тенденция продолжится и в будущем, то скоро место лидера займет более свежая модель.

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