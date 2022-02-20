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Информация о начале разработки Windows 12 попала в сеть

Два источника, в том числе Microsoft MVP, сообщили, что работа начнется в марте.
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Два независимых источника сообщили, что Microsoft либо уже начала, либо находится на грани начала разработки Windows 12. В настоящее время компания меняет персонал, готовя команды к началу разработки Windows 12. Перестановки на рабочем месте происходят всего через несколько дней после первого выпуска значительного обновления для Windows 11 с момента его появления.

Microsoft MVP Swift on Security написал сегодня в Твиттере, что источник в Microsoft сказал ему: «Windows 12 уже находится в разработке, и для нее потребуются два модуля TPM». Deskmodder.de утверждает, что тоже слышал о разработке Windows 12 в Microsoft. Однако второй независимый источник говорит, что Windows 12 будет находиться в разработке только со следующего месяца, поскольку Microsoft все еще собирает команды для проекта.

Что касается «Два TPM», то тут мнение тут двоякое. Swift on Security ни в коем случае не является юмористическим аккаунтом, но Deskmodder говорит, что эта информация — просто шутка. Swift on Security может говорить о Windows 12, требующей как TPM, так и встроенного оборудования, такого как процессор Microsoft Pluton или процессор безопасности платформы AMD.

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«Ryzen 6000 включает в себя новый сопроцессор безопасности Microsoft Pluton, который добавляет больше функциональности и безопасности «класса Xbox» в дополнение к существующему процессору безопасности платформы AMD (PSP)», — пояснила AMD. «PSP по-прежнему контролирует аутентификацию встроенного ПО для безопасной загрузки, сопоставленный ввод-вывод во время выполнения и криптографический механизм в целях безопасности. Процессор Pluton вступает в действие для функций fTPM и дополнительных функций, ориентированных на ОС».

Выпуск Windows 11 был так или иначе необходим, поскольку этого требовал масштаб изменений. Некоторые из наиболее значительных заявленных изменений включают обновленный планировщик задач, который сделает ПК более эффективными, поскольку процессоры Intel Alder Lake с гибридной архитектурой станут массовыми. Кроме того, большое внимание было уделено безопасности системы. Именно вопросами безопасности Microsoft была достаточно озабоченна, пожертвовав многими достаточно актуальными процессорами старшего поколения (Intel Kaby Lake или старше, AMD Ryzen 1000 или старше).

Пока что Windows 11, похоже, не завоевала сердца и умы пользователей ПК. Однако у Windows есть легендарная хорошая версия — деструктивный цикл версий. По этой причине, а также, возможно, из-за давления со стороны производителей систем и компонентов с целью продвижения обновлений оборудования, Microsoft, похоже, возвращается к регулярному обновлению основных версий Windows.

И последнее, но не менее важное: даже несмотря на то, что за этими слухами о разработке Windows 12 стоят два независимых источника, к новости нужно относиться достаточно скептично.

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